基隆市長謝國樑1日晚間受訪時表示，下午5時左右接獲台鐵局長杜微來電，已獲杜允諾，將就基隆市政府提出的台鐵直達車折衷方案，進行相關評估。謝國樑也向杜微表達感謝之意。

謝國樑1上午表示，先前向交通部長王國材表達，基隆市有意就台鐵直達車提出折衷方案，希望王能夠協助。王國材也允諾會請杜微與他商談，但數日下來並未接獲杜微的回應。

內政部長林右昌1日晚間邀請基隆市議員等人餐敘，謝國樑出席受訪時表示，他下午5時左右，接獲杜微來電，他向杜微表達，他先前提出的直達車論述指新加開班次。目前市府已提出台鐵現有109車次自強號加停南港站的折衷方案，希望台鐵能夠據此進行評量。也獲杜微允諾會好好評估。

謝國樑強調，不管結果如何，他都好好感謝杜微從媒體得知他的回應後，能立即進入討論，他要感謝杜微。

謝國樑也說，他先前曾經表示3月份要拜會林右昌，商談基隆市升格的議題，他晚間也將與林提起此事，另外，若有機會，也會向林右昌請益市政細節。