基隆市長謝國樑7日表示，交通部認為基隆可以透過考慮沿線土地開發，挹注建設經費。但他認為，若中央覺得沿線開發可以挹注捷運的興建經費，他可將土地開發利益讓中央分配，但也希望建設費用由中央負擔，這樣是最好的方案。對此，基隆市藍綠兩陣營的市議員，各自表達看法。

國民黨籍的市議員藍敏煌認為，謝國樑的說明「合情合理」。基隆捷運總經費從基隆零負擔到分擔17.7億元，又到現在的近54億元，中央應將政策說明清楚。他說，基捷從爭取規畫都是中央主導，地方真的沒有能力去建設開發，沿線開發如果交由中央統籌開發，才能夠真正發揮到最大效益，如果說基隆市政府去主導，將來開發成果可能會不如預期，中央資源多，他非常認同謝國樑的看法。

藍敏煌強調，基隆市一年總預算才200億元，50幾億元基捷負擔款已是市政預算的四分之一，可想像基市的財政絕對無法承擔；最重要的是基隆未來是重要觀光郵輪港口，基港的郵輪中心應與桃園國際機場經費一樣，都以觀光發展為主，基捷能比照機捷，中央統籌負擔路線及沿線土地開發等，比較符合公平原則。

基隆市議長童子瑋表示，基隆捷運是基隆近20年最重大的「轉骨」機會，雖然事涉首都圈整體發展規劃的中央權責，但基隆市必須要有清楚的角色與願景，至少要表達我們對沿線開發的想像，產業園區、社會住宅、公共設施移轉、生態綠地……等等，都是很棒的構想，值得基隆各界進行公開討論，也才能避免基隆在重大議題被邊緣化失去主體性。

童子瑋建議謝國樑參與「捷運專案會議」討論問題，捷運路廊土地也應趕快啟動進行變更計劃（例如：北五堵國際研發新鎮），將沿線的公共設施儘速規劃好。這是基隆城市發展的百年大計，一定要好好把握住時機。

民進黨籍市議員張之豪則指出，交通部的意思，是要基隆市長出面統領各局處，積極盤整土地開發，排除地方發展障礙的魄力。但他認為謝國樑想要一切都中央出錢、中央籌劃、中央執行，他只想好整以暇來剪綵。他痛批：「基隆市民是選你來當公僕，不是選你來當少爺的。」