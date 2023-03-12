繼11日中華隊成功以9比5擊敗荷蘭隊，第五屆世界棒球經典賽中華隊12日中午對陣古巴隊，力拚前往東京的門票。基隆市長謝國樑稍早表示，表示若中華隊贏古巴，將發300份營養三明治慶祝，邀請市民共同為中華隊加油。

謝國樑日前才為基隆市棒球代表隊加油打氣，期待我們的棒球隊能在原住民運動會等賽事中為基隆市爭光。他強調，棒球是我們的國球，希望大家能夠一起為中華隊加油。他也承諾，若中華隊贏了古巴，他將發放300份營養三明治慶祝。