▲基隆市政府表示，市府將以最高規格迎接交通部次長，希望能順利協商，共創雙贏。圖為基隆市政府發言人余治明。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑訂於17日下午與交通部次長胡湘麟會面，商討基隆捷運分擔經費等問題。基隆市政府表示，為了歡迎次長的到來，特別準備了「三法寶」待客，希望讓訪客們品嘗基隆在地的美味甜點，更期許會商順利圓滿完成。謝國樑說，他會盡最大努力和誠意，與交通部研商，希望協商順利完成。

基隆市政府表示，台語的吉祥話說「食甜甜予你好緣規厝邊」，因此市府準備了「三法寶」，分別是「連珍」的芋泥球、「三奇壹號」的千層蛋糕以及「三兄弟」的豆花，正是祝願吃到甜食的人能擁有好人緣。市府這次也準備高規格禮遇，代表市府對於這次會談的高度期望，期盼商談能夠順利完成，共創雙贏局面。

謝國樑表示，他很期待與交通部次長胡湘麟的會面，雙方將會共同討論基隆捷運的建置方針及預算需求，基隆是少數非直轄市建置捷運的縣市，他會盡最大努力和誠意，與交通部研商出基隆財政能夠負擔的方式。