▲謝國樑親自頒獎給模範生。（徐佑昇攝）

基隆市政府教育處今(22日)下午於基隆市表演藝術中心演藝廳舉辦「112年模範兒童表揚大會」，並表揚基隆市公私立國小及公立幼兒園共978位優秀學生。基隆市長謝國樑親自頒獎給學生代表，並表示全市首座室內兒童樂園，預計將在兒童節前誕生。

謝國樑於頒獎典禮前受訪表示，他自己也是孩子的父親，所有的孩子都是我們的寶貝，他正在努力在基隆創造更良好的道路環境、更好的室內親子空間，讓孩子跟家長可以在基隆開心生活。

謝國樑透露，目前規畫在信義區的全市第一所室內兒童樂園，預計兒童節前就可以呈現在大家眼前，而七堵區則是在4月底可以完成，期望讓基隆的孩子都有好玩的室內親子空間。

今年模範兒童表揚活動，公立幼兒園選出274位模範生、國小選出704位模範生，由謝國樑頒發獎狀給全市各公立幼兒園大班及國小六年級的模範生代表，各校的模範生代表不僅積極進取、勤奮向學，並展現出強韌蓬勃的生命力和專注積極的學習精神，成為所有學生的學習楷模。

會後謝國樑接受本報訪問表示，信義區和七堵區的室內兒童樂園部分，是在不排擠現有市政預算的前提下，由企業捐贈設立，來作為一個示範點。如果運作良好，市民也都予以肯定的話，未來也會由市府來追加室內兒童樂園的預算，於其他區再陸續設立，讓基隆的家長和小朋友可以有一個不用擔心颳風下雨的遊憩空間。