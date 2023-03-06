台鐵局6日下午宣布，自3月13日起，台鐵109車次自強號將增停南港站。近日積極爭取台鐵直達車的基隆市長謝國樑表示，感謝台鐵及多位立法委員協助推動，市府將會努力爭取更多直達車。

基隆市政府日前向交通部長王國材提議，希望能將台鐵每日上午7時34分從基隆發車的109車次自強號，能夠增停南港站。台鐵局6日表示，經評估後，將自3月13日起，109車次自強號將增停南港站。增停南港站後，將晚1分鐘到達台北站，其他車次時刻暫不調整，並觀察旅客利用情形，作為4月26日年度改點參考。

謝國樑6日下午表示，感謝台鐵局長杜微重視基隆超過77％的民意，109車次自強號加停南港站，將對基隆市區及安樂區通勤族的通勤時間，會有很大的改善。他也強調，要感謝立法委員洪孟楷、邱臣遠及蔡適應的極力促成。

謝國樑說，台鐵直達車對基隆通勤族來說，重要性不在基隆捷運之下，希望日後通勤族能在高速公路路況不佳時，能夠有更多元化的通勤選擇，市府也會繼續努力，推動更多直達車方案。

蔡適應也透露，基隆市通勤族轉乘需求最多的地點在台北車站和南港車站，除了9026、1088之外，市區沒有國道客運到南港車站，所以基於這點，他建議台鐵先行試辦，來做為4月26日改點的參考依據。若沒有太大的問題，他會要求臺灣鐵路管理局在4月26日的改點加入，這段時間的試辦，也能提早了解實際影響範圍。