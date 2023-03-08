國民黨基隆市長謝國樑拒絕中央補助基捷73.7％經費一事，民進黨新聞部主任張志豪今表示，基隆捷運中央補助73.7％創新高，基隆負擔53.86億、基隆轄區的補助更達80％，高於桃園市、高雄捷運黃線、台中捷運綠線，選前說基隆捷運要共同承擔，選後傲慢喊錢全要中央出，態度霸道，叫其他縣市長情何以堪。

張志豪強調，謝國樑選前亂開政見騙票、選後擺爛跳票，選前承諾確診每人發一萬，選後改口只給中低收入戶；選前一人一台GOGORO，選後變成電動車，而且不是人人有；選前說基隆捷運要共同承擔，選後傲慢喊錢全要中央出，態度如此霸道，叫其他縣市長情何以堪。

張志豪說，基隆捷運由於興建成本與土地徵收成本上漲，建設經費也隨之增加，為此中央補助基隆73.7％，補助比例比桃園、台中、高雄還高，謝國樑卻不買單。參照中央補助地方捷運經費比例，桃園捷運綠線中央補助40.4％、高雄捷運黃線57.8％、台中捷運綠線67.57％、基隆捷運73.7％創新高，基隆負擔53.86億、基隆轄區的補助更達80％。

張志豪痛批，選前大打捷運政見的謝國樑，如今卻只想接受中央高比例的經費補助，不願籌措剩餘的部分預算，還得寸進尺想全推給中央，請問面對這樣一個「傲慢擺爛」的市長，基隆市民只能後悔感嘆。