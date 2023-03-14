基隆市政府13日公布民調，有超過五成的市民認為基隆市要負擔53.8億元的基捷經費並不合理。交通部長王國材表示，民調可以反映民眾心聲，但不能用民調決定經費。基隆市藍綠議員對於這項民調結果，各持己見重炮抨擊。市議員何淑萍更直指，基捷暴增的經費讓人覺得一步步被帶進一場騙局。

交通部長王國材14日上午談到基隆市府的民調結果時表示，民調可以反映民眾的心聲，但不能用民調來決定經費。內政部長林右昌也指出，不明白怎麼會針對建設經費負擔做民調，以前好像沒有這樣過。

國民黨籍市議員何淑萍表示，基隆捷運從輕軌的零負擔到升級中運量要負擔17.7億元，再到今年暴增到53.8億元，讓人感覺基隆被人用話術一步步被帶進一場騙局。基隆人的負擔也絕對不止這53.8億元，後續可能還會再上漲，這對年度總預算僅200億元的基隆市財政來說，基捷不僅會排擠基隆的建設，也會造成基隆財政困難。她希望市府能與中央妥善溝通，幫幫基隆解決這個問題。

市議員鄭愷玲也說，這項重大建設串聯雙北市，基隆負擔從原本17億突然增加到53億元，讓民眾很難接受，除非基隆的統籌分配款也跟雙北市一樣多，否則一定會壓縮到民生建設。正因如此，才讓基隆人忿忿不平，也希望讓中央知道地方的聲音。

民進黨籍市議員張顥瀚說，市府的民調從題目設定就已預設立場，對不瞭解市政發展民眾會產生混淆和誤解。他認為，市政不應用民調作為發展方向，如果真的要這樣，謝國樑何不也將染疫慰問金拿出來做民調，相信贊成的市民一定會高到超乎想像。

市議員張之豪指出，謝國樑把市長的工作想得很輕鬆，每遇到他不敢承擔的責任，就用民調來搪塞，一會兒推說是民調要台鐵直達車、又推說是民意要降低基隆捷運負擔比，難道民意會不要嗎？政治就是要做出決定並且承擔，民主政治不是當少爺。

對於各方的抨擊，基隆市政府發言人余治明表示，本次民調是為掌握民意，對於重大政策與議題，所做施政現況參考，並非是專門為了基隆捷運而做。市府可透過結果更清楚了解民意走向，以便進行政策調整，呼應市民的需求。