台中市議會18日審查市府追加減預算，市議員李中為捷運公司員工請命，他表示，台中捷運正式營運至今2年，受到高離職率的陰影壟罩，主因基層薪資過低導致人才流失，呼籲中捷公司重視此問題，並應擬定調薪政策，否則將淪為其他縣市捷運的人才訓練所。

李中表示，台中捷運公司在110年招募80人、離職人數確有71人，去年中捷對外招募90人、全年離職員工數達103人，追根究柢，主因中捷公司提供的薪資太低。他舉例，經常要半夜進行檢修的技術員薪資僅3萬700元，比北捷同階級人員少了5500元；另站務人員薪資不到3萬，也比北捷低了5400元。

李中抨擊說，超商員工薪資都有3萬5000元，中捷基層人員的薪資實在太低，且中捷員工訓練費用每年增加，員工卻屢屢在訓練後離職，台中捷運恐成為其他縣市捷運的人才訓練所，呼籲中捷評估薪資調整。

台中捷運公司董事長林志盈表示，台灣缺工問題嚴重，公司每周都會檢討人力，公司儘量將較高層的缺留給內升員工，會適當反映此問題。