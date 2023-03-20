基隆市長謝國樑上任後，推動「乾淨家園、有愛城市」政策，為進一步強化讓經濟發展與環境整潔能夠共好，環保局自20日起推動清整計畫，將會強化全市的垃圾破袋稽查，透過勸導與裁罰雙管齊下，達成乾淨家園的目的。

基隆市環保局20日上午在海洋廣場舉行記者會，召集仁愛區文昌、新店、文安、仁德、玉田及忠勇等6個里的環保志工，進行市區的環境清整活動，未來將從市區中心逐步推動到其他行政區，讓基隆每個角落都能乾淨整潔。

環保局副局長管鳳珠表示，自謝國樑上任後，便積極打造基隆的觀光產業，可以預期未來國內外造訪基隆的旅客會大量增加，對此，環保局為讓經濟發展和環境整潔能共好，推動「乾淨家園、有愛城市」清整計畫。

先前環保局在市區包括廟口夜市設置了行人垃圾桶，有民眾反應遭丟棄家戶垃圾，反造成環境髒亂。對此，管鳳珠表示，環保局除進行科技執法外，也針對髒亂點進行破袋稽查，後續也將陸續針對垃圾分類進行隨機的破袋稽查，希望能夠透過宣導及裁罰雙管齊下的方式，讓民眾認知維持環境整潔的重要性。

另外，管鳳珠也表示，環保局這一波的環境清整計畫，也包括動員環保志工，進行巷道清掃、加強宣導，以及採購並運用LED背包及揹負式氣球實施宣導。並且將與社會局合作，共同解決街友及所產生環境汙染等問題。

後續環保局也將舉行專案會議，透過跨局處及台灣電力公司、中華電信及基隆港務分公司等事業機構的配合，共同推動並解決市容問題。管鳳珠強調，環保局希望透過這一連串的舉措，能夠與民眾一起「愛家、愛鄉、愛環境」，提高公德心與同理心，以實現「全亞洲最有愛城市」的願景。