基隆市長謝國樑4日接受媒體訪問有關於基隆捷運進度時表示，新北市府告知交通處，基隆地方應負擔額爲53.86億元，和原先所提的17.7億元差相差近3倍，將使基隆走入「財政黑暗期」。謝國樑4日晚間9點透過臉書開直播，向行政院喊話需會談。謝國樑說，如果真要基隆出這筆經費，那至少必須讓基隆市升格才有可能負擔，否則和已經是直轄市的新北市負擔比例差不多，顯然不合理。

謝國樑開臉書直播表示，基隆捷運目前地方負擔額暴增為53.86億元，並舉出先前林右昌市府也建議基隆捷運要由中央補助的公文。（摘自謝國樑臉書／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑於直播開始首先分享他在直播前剛排隊吃壽司，以及之後要舉行「壽司大賽」推廣基隆海鮮與觀光的看法。但接著話鋒一轉，謝提到最近基隆捷運第一階段環評通過，但從新北市政府那邊輾轉得知，基隆捷運在基隆市地方要負擔的額度，竟從17.7億暴增成53.86億，讓他感到晴天霹靂，不太能接受。

▲基隆捷運經費地方負擔額暴增為53.86億元之圖表。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑表示，最早基隆捷運還是「輕軌」的規劃時，因為經費較少，地方是不用出錢的，但後來升級成捷運後，基隆要自負17.7億，這部分他已經算是勉強接受了，因為基隆這幾年好不容易才還了不少債務，財務還是很吃緊。基隆市目前負債大約還有70億，如果暴增將近54億，那債務一次就增加了快要8成，相信這是市民和前市長林右昌不樂見的。

謝國樑強調，這筆費用如果真的編了，對基隆的財政來說將進入「黑暗期」，很多預算都會排擠。而且就基隆捷運的費用分攤比例上來看，新北市與基隆市的比例其實沒有差太多，但新北市是直轄市，基隆卻不是，中央分配預算也是天差地別，如果真的要基隆付這筆錢，那起碼要讓基隆市升格才有可能做到。

謝國樑說，在前市長林右昌卸任前，有出過一篇公文給中央建議，表示基隆捷運是中央主政辦理的重大建設，經費分攤原則不應採「補助」方式，應就國土發展的角度，由中央負擔建設、開發及營運階段之經費。謝國樑認為，就這篇公文的角度與立場他是認同的，也希望現在是內政部長的林右昌可以一起來促成。

謝國樑呼籲，針對基隆捷運經費暴增的問題，他很願意與行政院長陳建仁會談，或和副院長、秘書長談都行。同時他也會從地方預算角度，一併去提出有關基隆市升格的議題，希望能一次解決這些困境，也呼籲林右昌可以多協助基隆。