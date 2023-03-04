基隆市長謝國樑4日接受媒體訪問有關於基隆捷運進度時表示，交通處與新北市府告知基隆地方應負擔額已暴增爲53.86億元，和原先所提的17.7億元差異甚大，相差近3倍，將使基隆走入「財政黑暗期」。謝國樑並預告4日晚間9點將透過其臉書開直播，向市民提出建議方案。

謝國樑指出，對於基隆捷運有新的進展感到正面看待，但同時也要討論預算的問題。依據交通處同仁向他報告，基隆捷運地方應負擔額已經暴增至53.86億元，這和原先所提的17.7億元已大不相同，差了將近3倍，這將把基隆財政帶入「黑暗期」。

謝國樑強調，先前交通部部長王國材與內政部部長林右昌，所承諾的17.7億元地方自付額還是地方能負擔的範圍，但如今暴增到53.86億元，基隆市既未升格，又要負擔相當直轄市等級的高額預算，恐讓基隆市的財政難以負擔。

謝國樑表示，他將在4日晚間9點整，透過其臉書進行直播，針對「基隆捷運地方負擔額議題」向基隆市民說明，公開呼籲表達看法，並提出建議方案。