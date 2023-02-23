花蓮車站站長楊舜安分享帶家人看病觀察並受到啟發，要讓花蓮車站「走出去」。（慈濟醫院提供）

「台鐵行動車站」在慈濟大廳啟用，就有民眾洽詢車票搭車事宜。（王志偉攝）

花蓮慈濟醫院門診量達3千多人，不少患者看診後趕忙搭火車返家，或行程延誤、或可能行動不便，無法及時趕到搭車，台鐵為了就近服務客人，全國首創到慈濟醫院設立「台鐵行動車站」，每週服務3天；花蓮站長楊舜安說「除了搭火車，現場取票、換票、退票等等都能，車站能做的這裡都可以做。」

花蓮慈院每天門診量高達3200人次，約有7成來自花蓮市以外的地區，包括花東南區鄉鎮與全臺各縣市，慈院院長林欣榮說，看病民眾往往因受傷或生病，移動相對不便，尤其重症患者及家屬更是不易於往來奔波，對於仰賴搭乘火車往返移動的病患和家屬來說，「行動車站」是一大福音。

花蓮車站站長楊舜安也分享陪同母親就診的過程中，看到民眾因門診時間較晚而擔心搭不上車，拿著車票不斷著急地看時間，不知道要繼續留下來看病還是要去趕車，受到啟發，決定要讓花蓮車站「走出去」。

楊舜安說，受法律限制與管理，台鐵內部票務系統不能透過一般無線網路運作，為解決網路與個資保護等問題，特別請中華電信協助，在符合法律規範下，今年1月下旬完成網路與設備的架設，在花蓮慈院進行了1個月的試營運，今天正式啟用，衛生局長朱家祥也到場關心。

設置於慈濟門診大廳入口處「台鐵行動車站」，每週一、三、五的上午10點至下午2點，有臺鐵專員在場服務，現場可進行取票、退票、換票，還有團體票或預購票等。

台鐵花蓮運務段長吳金添感謝楊舜安站長和花蓮車站同仁的努力，從發想到實踐不到半年的時間，在過程中與反覆溝通和討論，克服了許多實務上的困難，試營運的1個月內，服務量也從最初的20幾人，逐日上升到每日破百人次，期望正式啟用後能佳惠更多人。