古代開國將領幫皇帝打仗，能力若太強，有可能被視為眼中釘，下場甚至很悽慘。明朝大將徐達軍事能力強，被稱為「明朝第一戰將」，相傳他52歲時得了背疽，也就是背部長膿瘡，朱元璋得知後，特地賜了「蒸鵝」給他，但患背疽忌吃鵝肉，導致徐達病情加重病逝，後人都認為朱元璋心狠手辣，但事實並非如此，徐達不只得到善終，還被加封為中山王。

大陸導遊房博在微博提到，徐達在元朝末年參加朱元璋軍隊，擊敗割據地方的軍閥陳友諒、張士誠，花3個月平定山東、2個月收復河南，他不只懂得帶兵打仗、治軍嚴謹，還很有智慧與謀略，他曾向朱元璋提出「衛所屯田制」，指軍士在營區分成守備和屯田兩部分，屯田者得固定繳交糧食供守備軍及官吏，達到養兵不耗國家財力的效果。

不過相傳徐達52歲時得了背疽，朱元璋得知後，竟賜予徐達最愛吃的「蒸鵝」，但患背疽忌吃鵝肉，會導致病情加重，徐達看到蒸鵝明白皇帝的用意，就是「賜死」的意思，最終他含淚吃下並毒發身亡，不過這段故事最早出自於明朝弘治年間，由徐禎卿編寫的《剪勝野聞》，之後王文祿在《龍興慈記》也有提到，但兩者都屬於筆記小說，所以杜撰成分居多。

此外《明太祖實錄》提到，朱元璋曾誇讚徐達料敵如神，就如同漢唐的名將，洪武元年，徐達領軍幫朱元璋打天下，攻至通州，距離元朝國都僅一步之遙，但他卻遲遲沒進攻，錯失擒拿元順帝的機會，但其實他深知朱元璋並不想徹底消滅元順帝，因此不敢擅作主張，可見他對朱元璋很忠心，因此明朝建國後，他被封為開國公之首的魏國公，最終因患背疽病逝，死後又被加封為中山王，由此可知，朱元璋很信任徐達，並沒有殺他的動機。