明朝皇帝聽政時，兩側會有人拿扇子伺候，但扇子其實是從武器演變而來。明朝永樂皇帝發動靖難之役，成功將自己的姪子明惠宗趕下台，他才得以即位當皇帝，由於擔心被人刺殺，因此從國外引進刀劍類武器，並偽裝成類似扇子的模樣。

大陸導遊房博在微博提到，明朝政治家陸容在《菽園雜記》說「奉天門常朝，御座後內官持一小扇，金黃絹以裹之。常聞一老將軍雲，非扇也，其名卓影辟邪。永樂間外國所進，但聞其名，不知為何物也。」指永樂皇帝經常在太和殿前御門聽政，身旁都會有人舉著扇子，據說從國外引進，叫做「卓影避邪」，但作用不知為何。

現代故宮學者單士元對「卓影避邪」進行研究，在著作《故宮史話》提到，卓影避邪是一柄三刃的刀劍類武器，為了避免傷到皇帝，外側用鐵線與黃絹包裹，因此外形看起來像扇子，也可以達到偽裝及遮擋的作用，立在皇帝身後兩側，若遇到緊急情況，持扇人只要手臂一抖，線圈自然脫落就會露出三刃。

房博解釋，永樂皇帝因發動靖難之役才即位，前任皇帝明惠宗不知去向，由於他得位不正，擔心有人會刺殺他，例如一名官員景清上朝時，就曾偷帶利刃試圖刺殺他，永樂皇帝為了安全問題，從國外引進「卓影避邪」，不過到了宣統時期，反對勢力基本上已消失殆盡，不再威脅皇帝的安全，卓影避邪才演變成扇子，主要功用是加強室內空氣流動，因此被稱為「避瘟扇」。