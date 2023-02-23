古代封建社會，帝王為了擴張領土或是維護邊境和平，免不了派兵出征打仗，不過外界不解，將軍手握重兵，皇帝難道不怕對方造反嗎？事實上皇帝早就留了一手！

根據《搜狐網》報導，為了方便管理，古代皇帝設置了「虎符」掌控軍隊，只有憑著虎符才能調動百萬大軍，不過同時皇帝也擔心將軍造反，所以會將虎符一分為二，半邊交給駐軍統帥，另外半邊則自己保存，當皇帝要調遣地方軍隊時，就會派特使帶著虎符過去，唯有兩半合而為一，將領才有調動軍隊的權力，否則一旦私自行軍就等同叛國，會依照謀反罪處置。

除此之外，皇帝為了避免將軍造反，還會下令將領的家屬必須留在京城，意思就跟人質差不多，加上古代家族龐大，人數牽連甚廣，將軍自然不敢隨意冒險。

再者，軍中同時設有監軍，也就是專門管理監督的文官，兩相制衡之下，多半能達到牽制效果。最後則跟糧草有關，將軍若想起兵造反，最現實的問題就是糧草，一旦朝廷不給，要想籌集到足夠填飽士兵和戰馬所需的糧草，一時半刻也不容易。