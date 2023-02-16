氣象將軍俞川心。（中天資料照片）

最近探測氣球引發國人關注，軍方也證實，今（16）日早東引也發現中國大陸飄來的氣球殘體。「氣象將軍」俞川心披露，台灣一天至少施放8顆氣象觀測氣球，往東飄大約一個半小時後，因為高空層的低溫和低壓，氣球就會自然爆破而報廢！

對於東引發現氣球殘體一事，陸軍司令部證實，所轄東引地區指揮部今（16）日11時許，發現空中不明物體飄落，經搜索於靶場拾獲氣球殘體，球體直徑約1公尺，儀器盒上以簡體字標示「太原無線電一廠有限公司」、「GTS13型數字探空儀」及「氣象儀器」等字樣。

陸軍司令部指出，初步研判該殘體屬氣象探測儀器，已由相關部門收存，並進一步鑑處；另要求各單位加強營區巡視，持續運用情監偵手段，掌握周邊動態。

「氣象將軍」俞川心今（16）日早上接受廣播節目《GoGoRadio》及《佳音》聯播主持人李大華的訪問時披露，台灣分別在四個氣象站，早上8時、晚間8時各施放一顆氣象觀測氣球，一天至少施放8顆氣象觀測氣球，遇到颱風會再增加施放次數。全球各國氣象站所施放的探測氣球加總起來，有1000顆以上的超大氣球在頭頂飛！

俞川心表示，因為西風帶之關係，台灣施放的氣球多往東飄到太平洋，大約飄一個半小時後，因為高空層的低溫和低壓，氣球就會自然破損而報廢，但氣象觀測數據已經傳回地面接受站。而過去這些氣球多是向外國購買，一顆氣球大約新台幣2000元左右，並不貴。