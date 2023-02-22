中央氣象局預報指出，今天（22日）清晨大陸冷氣團影響，氣溫仍偏冷，高雄以北及宜蘭低溫約12到15度，花東及屏東16、17度，新北、竹、苗及金、馬仍有局部10度以下氣溫發生的機率，不過白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，預測北部及宜、花高溫約18至21度，中南部及臺東約22至25度，高屏內陸會再稍高一些，體感溫暖舒適，應注意中南部日夜溫差大。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

凍！兩波冷空氣接力 戴立綱曝228連假天氣：恐下探10度 @ChinaTimes

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新（21日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（22）日冷空氣漸減弱，氣溫略升，仍偏冷；大台北、宜蘭有局部雨，花、東偶有局部短暫降雨的機率，新竹以南多雲時晴。各地區平地氣溫：北部11至17度，中部12至24度，南部11至28度，東部12至26度。明（23）日氣溫再升，北舒適、南微熱，早晚涼；大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週五（24日）起強冷空氣逐漸南下，北、東轉雨、氣溫降。228連假前2天〔週六、下週日（25、26日）〕氣溫降至最低，北台轉冷，其他他區早晚冷，部分縣市將出現8度左右的平地最低氣溫，應注意保暖。冷空氣的強度，各國模式調整中，以達「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率為最高，應密切觀察。連假後2天〔下週一、二（27、28日）〕冷空氣減弱，氣溫逐日回升。週六大台北、東半部仍有局部短暫雨；下週日起至週二北台亦轉乾，西半部晴朗穩定、東半部偶有局部短暫雨的機率。