氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新（21日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（22）日冷空氣漸減弱，氣溫略升，仍偏冷；大台北、宜蘭有局部雨，花、東偶有局部短暫降雨的機率，新竹以南多雲時晴。各地區平地氣溫：北部11至17度，中部12至24度，南部11至28度，東部12至26度。明（23）日氣溫再升，北舒適、南微熱，早晚涼；大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週五（24日）起強冷空氣逐漸南下，北、東轉雨、氣溫降。228連假前2天〔週六、下週日（25、26日）〕氣溫降至最低，北台轉冷，其他他區早晚冷，部分縣市將出現8度左右的平地最低氣溫，應注意保暖。冷空氣的強度，各國模式調整中，以達「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率為最高，應密切觀察。連假後2天〔下週一、二（27、28日）〕冷空氣減弱，氣溫逐日回升。週六大台北、東半部仍有局部短暫雨；下週日起至週二北台亦轉乾，西半部晴朗穩定、東半部偶有局部短暫雨的機率。
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