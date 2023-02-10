三國時期英雄輩出，不過曹操辛苦打下的江山，最終卻被司馬家族取代，司馬炎逼迫曹奐禪讓後即位為帝，是為晉武帝，但他的兒子司馬衷卻是個傻子，司馬炎擔心兒子不懂床事，生不出子嗣繼承皇位，便派出自己的愛妃親身指導，沒想到愛妃回來後卻懷孕了。

根據《搜狐網》報導，司馬炎明知道司馬衷是傻子，卻依舊要他繼承皇位，主要原因是嫡長子早死，作為次子的司馬衷順理成章的成了第一繼承人。司馬衷就是歷史上有名的晉惠帝，執政期間得知百姓沒飯吃，只能啃野草樹皮，反而疑惑反問「何不食肉糜？」被人們認為是個弱智。

不過在司馬衷還是太子時，司馬炎知道自己的兒子較為癡傻，擔心他連房事都不懂，便派出自己的愛妃謝玖前去教學。不過謝氏到了太子府之後才知道，太子並非不會男女之事，只是太子妃是個妒婦，司馬衷的孩子在懷胎期間全數遭到扼殺；謝氏看準了太子妃不敢對她下毒手，就光明正大的教授太子房中術，只不過卻意外懷孕了。

謝氏得知自己有孕後，隨即向司馬炎坦承，本以為皇帝會怪罪她，但司馬炎震驚之餘，反而默許謝氏生下這個孩子，原因有二，除了太子膝下無子之外，愛妃也是自己派去的，怨不得她，雖然孩子的身分尷尬，但好在沒有遺傳到司馬衷的癡傻，反而十分聰穎，很受司馬炎喜愛，並將其取名為司馬遹。