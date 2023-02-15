花蓮自強外役監魯姓受刑人逾假未歸，脫逃將近20小時，昨（14）日下午遭逮，對此，民進黨立委陳亭妃批評，會到外役監，就是有可教化的狀況，但一而再、再而三的發生逃跑事件，法務部應該檢討是否考核機制出了問題。

陳亭妃指出，如果一般受刑人要到外役監，會有考核機制，是否考核機制出了問題要檢討，請法務部重新擬定，不然怎麼會一而再、再而三有受刑人逃跑的事件發生。

陳亭妃呼籲，這部分她認為法務部應該第一時間做出嚴正地說明，如何更改SOP這才是最重要的。