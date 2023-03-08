明初政治家劉伯溫通經史、曉天文、精兵法，還輔佐明太祖朱元璋完成帝業，更被後人譽為再世諸葛亮，在一場戰役中他還救過朱元璋的命，但明朝建立後，朱元璋卻只封他為「誠意伯」，地位雖不低但也不高，主要與他的個性及籍貫有關。

大陸導遊房博在微博提到，劉伯溫在朱元璋奪天下期間，提供不少建言策略，表示應先滅割據地方的軍閥陳友諒，再攻打張士誠，整頓兵紀才能收復中原，某次陳友諒攻陷太平，朱元璋手下有人建議投降或逃跑，唯有劉伯溫說「陳賊已驕，我們可以待其深入，伏兵攔擊，將其打敗，這很容易。天道後舉者勝，取威制敵以成王業，就在此舉了。」朱元璋採用他的計策，引誘陳友諒軍到龍江，順利將對手擊敗。

根據《明史》記載，朱元璋在鄱陽湖對戰陳友諒，當時他乘坐一艘大船親臨戰場指揮，未料陳友諒發現朱元璋，暗中命令戰船大炮對準朱元璋的座船，劉伯溫發現敵軍異常動向，趕緊大叫一聲拉著朱元璋快跑，當時朱元璋還一臉茫然，之後看到坐船被擊中後，才知道自己差點喪命，要不是劉伯溫相救，他早已被炸得粉碎。

劉伯溫雖然能力強，而且還是建國功臣，但朱元璋建立明朝後，他卻只被封為「誠意伯」，以尊卑序位「公、侯、伯、子、男」來看，地位雖不低但也不高，總會讓人誤以為他能力不強，但劉伯溫的同事黃伯生在《誠意伯劉公基行狀》就曾提到，劉伯溫個性太過剛直，導致他提出建言時，有時會得罪皇帝及其背後勢力。

另外古人做事強調「同鄉情」，朱元璋能夠奪到政權，也是靠安徽老鄉的幫忙，也就是淮西勳貴集團，反觀劉伯溫是浙江青田人，難以融入勳貴圈子裡，某次朱元璋想衣錦還鄉，打算在老家鳳陽修建中都，認為位置佳且便於漕運，淮西勳貴也表示贊同，未料劉伯溫認為，鳳陽雖是皇帝的家鄉，但不適合建都，此說法不僅得罪朱元璋，也惹得淮西勳貴不滿，因此爵位總是不上不下。