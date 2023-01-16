針對全民領6000元等政策挨批大撒幣保官位，行政院長蘇貞昌昨回應，不要像父子騎驢一樣，這樣也罵那樣也罵，扭曲抹黑、中傷、分化，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」國民黨台北市議員王鴻薇今天批評，那蔡英文總統不就是崇禎了嗎？就是亡國的皇帝，這種比喻實在非常不恰當，台灣人民希望蘇貞昌下台以示負責。「難道你是要拿明朝的劍來斬民國的官嗎？實在是太荒謬了！」

王鴻薇今天下午到立法院宣誓就職立委，上午出席台北市議會國民黨團舉辦的歡送會，對於蘇貞昌自比袁崇煥，她說，蘇貞昌昨天的說法確實非常奇怪，也看到很多人說他怎麼會這樣講呢？他如果是袁崇煥，那蔡英文不就是崇禎了嗎？就是亡國的皇帝，這種比喻實在是非常不恰當。

王鴻薇表示，提醒蘇貞昌，現在已經進入民主社會，閣揆的任命權本來就在總統，「現在事實上是整個台灣人民希望你下台以示負責，然後你現在告訴我們把明朝的事情通通拿來，今天難道你是要拿明朝的劍來斬民國的官嗎？實在是太荒謬了！」

另外，王鴻薇也說，今天先提醒的是竹科管理局，追訴期已經快要到期了，因為新竹市前市長林智堅已經侵害了國家的智慧財產權，竹科管理局好像現在也都無聲無息，她先提醒竹科管理局不要瀆職、捍衛國家智慧財產權。