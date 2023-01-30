在數千年的歷史進程中，王朝更迭是必然現象，不過歷代統治者都希望國運昌隆，明朝開國皇帝朱元璋同樣如此，他就曾請教身邊最器重的謀臣劉伯溫「我能做幾年皇帝？」對方掐指一算後告訴他「本來有35年，但被人偷走4年。」一句話讓朱元璋十分錯愕，沒想到事後還真的應驗了劉伯溫所言不假。

根據《搜狐網》報導，劉伯溫與朱元璋留下的傳奇故事不少，其中有次朱元璋好奇找來劉伯溫為自己算上一卦，沒想到對方卻告訴他「你本來能夠當35年皇帝，但卻被人偷走4年…」讓朱元璋聽了臉色大變，生氣質問是誰偷走了那4年，但劉伯溫告訴他天機不可洩露，要他回想早年曾做了哪些事。

朱元璋想了許久後終於想到一件陳年往事，與劉伯溫的卦象十分吻合，那就是年少時他曾與友人去河邊釣魚，他一共釣了35條，但友人陳四卻一條都沒釣到，甚至趁他不注意時悄悄偷走了4條魚，因此有了「35年被偷走4年」之說。

朱元璋後來越想越氣，認為陳四會竊取自己的帝位，於是命人把陳四抓了起來，打算對他不利，不過等到見到陳四的那一刻，朱元璋發現昔日友人日子過得悽慘，幾乎不可能威脅自己的帝位，基於往日情誼就將他放走，此事也告一段落，甚至隨著時間的推移而被慢慢淡忘，沒想到多年後劉伯溫的預言竟然真的實現了。

公元1398年，朱元璋撒手人寰，而他在位的時間竟跟劉伯溫的預言不謀而合，僅僅只有31年。朱元璋死後，朱棣發動靖難之役，時間持續了4年之久，最終獲得了勝利；然而眾所皆知，朱元璋死後將帝位傳給了孫子朱允炆，年號「建文」，而靖難之役就是發生在建文元年（1399年）到建文4年（1402年）之間，朱棣即位後不承認建文年號，於是將這4年算到了朱元璋身上，改為洪武32年至35年，如此一來便應驗了劉伯溫當年的預言。