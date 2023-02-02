昨（1）日正式宣布投入台北市第七選舉區（信義、南松山）立委初選的國民黨台北市議員徐巧芯，近日猛攻同黨同選區立委費鴻泰，還爆料費4年前尋求她幫助時，曾說可能是最後一屆，考慮交棒給她。對此，前立委沈富雄今（2）日就表示，「費鴻泰在黨員票是領先徐巧芯的，但如果是全民調的話，費鴻泰就down了」，引發討論。

沈富雄今日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，「費鴻泰委員處理徐巧芯的方法不好」，因為費鴻泰每次看到徐巧芯挑戰的時候，他都給人家的感覺就是「他很嚴肅」、「他很緊張」、「他感受到威脅」，沈富雄坦言，「其實就不要這樣，把徐巧芯看成你家的小孫女就好了」。

沈富雄更說，「賴士葆的從容就比費鴻泰好多了」，沈富雄最後也預言，「費鴻泰在國民黨的黨員票是領先徐巧芯的，但如果是全民調的話，費鴻泰是down了啦，而且一路選下去，徐巧芯的花樣是很多的」。