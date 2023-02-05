西漢女算命師許負，精通相術，曾預言魏王豹夫人薄姬將來會誕下天子，後來魏王豹身亡，薄姬成了劉邦妾室，並為他生下一子，正是漢文帝劉恆，即漢文帝，因此一算成名，被劉邦封為鳴雌亭侯。許負一生預言無數，其中她就曾點名漢文帝的男寵鄧通最終會餓死街頭，讓漢文帝很不高興，為了粉碎預言，不僅大手筆賞賜銅山給鄧通，還允許他鑄錢，讓他富甲天下，沒想到依舊躲不過預言，晚景淒涼。

根據《搜狐網》報導，漢文帝某天召來許負為他的男寵鄧通看相，殊不知許負竟說「鄧通最終會窮困餓死」，這讓漢文帝相當嗤之以鼻，氣炸表示，「能富通者在我也，何謂貧乎？」認為鄧通是富是貧，全憑自己的好惡，於是二話不說就將鄧通家鄉附近的大小銅礦山都賞賜給他，還准許他鑄錢，又稱為「鄧通錢」，也因為如此，鄧通一家很快就富可敵國。

事實上，鄧通沒有別的本事，阿諛奉承是他的拿手絕活，為了報答皇帝恩情，他使出渾身解數奉承吹捧，有次漢文帝身上長了惡瘡，鄧通為了獻殷勤還經常為其吸吮患處的膿水，不過這卻讓漢文帝悶悶不樂，認為自己那麼多兒子，卻沒有一個像鄧通一樣貼心，於是反問鄧通「天下誰最敬愛我呢？」鄧通回答，「肯定非太子莫屬了。」

後來太子劉啟進宮問候漢文帝的病情，漢文帝正好發病，於是要他為自己吸吮患處，但劉啟吸時卻面有難色且頻頻作嘔，這讓漢文帝相當不高興。事後劉啟才聽說，鄧通經常為皇帝吸膿水，雖然自己內心感到相當慚愧，但也因此對鄧通心生不滿，所以當漢文帝駕崩後，劉啟即位便火速展開報復，不僅奪了鄧通的銅山，還抄了他的家產，以至於鄧通晚年身無分文，又沒人敢接濟他，最終餓死街頭，也應驗了當初許負的預言。