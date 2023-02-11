清朝光緒皇帝雖然志向遠大，但是一生都受制於慈禧太后，加上戊戌變法失敗，光緒被軟禁、架空，成了傀儡皇帝，1908年，和慈禧相繼過世時年僅38歲。不過坊間流傳，光緒剛出生時曾有2名算命仙為其算命，一人鐵口直斷表示，身為醇親王兒子的他，日後是要做皇帝的人；另一人也提到，小王爺是位了不起的人物，只可惜受制於他人，想不到後來竟字字應驗。

根據《搜狐網》報導，光緒剛出生時，醇親王就曾找來民間一瞎一聾的知名算命仙幫兒子算命，前者名為張瞎子，後者名叫劉鐵口，雖然兩人身體有缺陷，但算命神準、從不說假話。當時兩人讓醇親王小心翼翼的夾取兩段燈芯放進水碗，第一段沉下去後，緊接著又放進第二段，沒想到先是升起一股黑煙，燈芯逐漸膨脹起來，又突然在水中爆裂，點點火光濺滿碗中。

此時醇親王突然說道，自己日前曾作夢看見一團火焰變成了長龍，將一座黃瓦房燒了。張瞎子一聽，率先開口表示這並非吉兆，燈芯爆裂，恐怕小王爺還沒長大就會被惡魔掌控，但是火龍覆瓦又說明小王爺肯定是位了不起的人物。語畢，劉鐵口直截了當表示，小王爺日後是要做皇帝的人。

醇親王一聽，嚇了一大跳，立刻阻止兩人說下去，但是內心始終耿耿於懷。後來果不其然，同治皇帝在19歲就駕崩，因為沒有兒子，所以慈禧決定讓醇親王之子即位，也就是後來的光緒皇帝。不過隨著戰火紛飛、災害連連，加上光緒變法失敗，被囚禁、架空，成為有名無實的傀儡皇帝，最終和慈禧相繼病逝，在38歲那年走完悲慘的一生。