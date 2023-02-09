許程崴製作舞團藝術總監許程崴，因家裡開設生命禮儀公司，使他很小就接觸生死，也因此將他對生命的觀察融入一系列舞蹈作品，2021年在高雄春天藝術節演出的作品《死線》，將在本周末於台北國家兩廳院實驗劇場演出。

「不要談什麼天分、運氣，你需要的是一個截稿日，以及一個不交稿就打爆你狗頭的人，然後你就會被自己的才華嚇到。」這句話來自影集《黑鏡》的編劇查理．布洛克，也給了許程崴創作靈感，他表示想告訴觀眾，「生命有限，把握當下，活出精彩自我的本心。」

許程崴近10年來，以舞蹈創作一系列生死議題作品，包括從2015年《禮祭》探討生存的鬥爭、2017年《肉身撒野》描述對於地獄的想像、2020年《桑步》表現臨死前的最後一步、2021年《死線》則是挖掘人臨死前的潛能、2022年的《上造》是一場為生命祈福的舞蹈祭典，一步一步以「生死」為題向觀眾分享自身對於生命的看法、死亡的想像、人存在的意義。

《死線》描述人將得知自己的死亡日期為故事設定，當一切來到了一切不可復返的前一刻，舞者們在死之前面臨著畏懼與害怕，但卻又不想錯失死亡前最後的努力機會，於是在顫抖之中奮力一搏，在臨死前的時間限制下發揮自己最後的力氣，為的是想搶救壓垮駱駝的最後一根稻草。

演出將於2月10日至12日，在台北國家兩廳院實驗劇場登場。