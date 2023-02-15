台北市政府邀請上海市訪問團一行六人，來台北參加燈會活動及參訪市政建設，獲得陸委會批准。中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳表示，此事對蔣萬安的兩岸城市交流政策有加分作用，其他國民黨縣市長也等著看其效果，若有一定成效，各縣市也可能跟進。

上海市台辦副主任李驍東訂於18日至20日，帶團來台參加台灣燈會相關活動及參訪台北市市政建設。這將是疫情以來，首位來台交流的大陸官員，也是去年九合一大選之後，地方開出兩岸城市交流的第一槍。

鈕則勳接受本報採訪時表示，此事件對蔣萬安來說有加分，畢竟是延續以往台北市和上海的雙城互動格局中；也能為蔣萬安在兩岸事務中多些歷練，甚至為日後的更上一層樓作些鋪墊。特別是國民黨熟悉兩岸事務，若蔣萬安能因為城市交流互動，而為國民黨想到兩岸互動的利基，進而說服民眾，或許也能為藍軍的2024年加分。

外界也關注，蔣萬安會否親自接待李驍東，或有「同框」的機會。鈕則勳對此指出，其實蔣萬安可以直接和李驍東互動，未必要拘泥於一些框架或形式而打安全牌。蔣萬安可不親自接待，但可以在一些儀式上創造自然的互動，一方面突顯市長誠意與格局，另外也能作一個「蔣萬安風格」兩岸交流的試水動作，作為日後他兩岸政策微調整的依據，才能對兩岸這區塊走出自己的路徑，特別是他對更上一層樓有企圖心的話，更應該多把握機會。

談及上海訪問團此行會否成為兩岸城市交流的重要指標時，鈕則勳分析，就是因為是城市交流的第一槍，蔣萬安更要把握機會插旗兩岸事務，建構領導品牌，特別是在民進黨在兩岸束手無策時。況且國民黨縣市長也在等著看其效果，若有一定成效，各縣市也可能跟進，除了創造政績外，如此一來也更可能打破民進黨所建構「對兩岸互動不利的社會氛圍」，更有利於藍軍2024年的選舉，特別是在民進黨聲勢走弱之際，藍軍當然應該趁勝追擊。綁手綁腳、瞻前顧後，只會讓大好機會平白流失，更可能讓民進黨持續掌握社會的主流詮釋權。