睽違23年重返北市舉辦的台灣燈會，台北市府積極推廣，不過現卻傳出市府要求公務員在下班時間參與「主題之夜」，遭公務員私下抱怨主題之夜變加班之夜，市長蔣萬安15日回應，這部分是希望大家多到燈會走走，詳細情形會由觀傳局詳細說明。

台灣燈會5日正式開幕後，主辦單位規畫局處每天輪流辦理「主題之夜」，由15個局處單位輪流參加，例如觀傳局「樂活之夜」、勞動局「勞動之夜」等，但傳出各局處參加的人員，幾乎都是「被迫」下班時間前往VIP席次看燈，甚至傳出市府會要求清點貴賓證數量。

蔣萬安今天上午出席內科千人捐血活動受訪表示，台北市政府就是把這次的燈會辦好，這次邀請的貴賓，不僅是國內民眾，也邀請國際友人參與這次的台灣燈會在台北，現在燈會僅剩下最後一周不到，希望所有好朋友把握最後時間，到台北燈會走走。

蔣萬安昨日也把握情人節，帶著太太石舫亘、還有大寶，二寶逛燈會。蔣萬安還在臉書自爆，「身為魔羯男的我，好像真的不怎麼浪漫，還好陪伴在我身邊的舫亘，總是給我很大的支持與體諒，我們在情人節帶著孩子逛逛燈會。」

對於昨天的情人節放閃，蔣萬安今表示，昨天剛好情人節，所以特別帶著太太、兩個孩子到燈會看看，也到有親子互動的燈會展區，孩子都非常開心，老婆非常高興。

媒體也問蔣萬安，本周一去逛東區的燈區，不過有商家認為市長來宣傳藝術入店，來得太晚，蔣萬安說，接下來如果有機會，他還會到東區商圈走走，都希望最後階段，大家趕快把握時間看燈會，不管信義商圈，或東區商圈，這次藝術入店非常吸引人，多來東區消費，也看看燈會。

對於東區是否有達到振興效果？蔣萬安說，他與里長、商圈交換意見，上周末燈會人潮都有進到東區巷弄，營收都有增加二、三成，希望大家把握最後時間，趕快來，讓店家的營收可以繼續往上衝。