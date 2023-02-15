陳男前年攜帶金屬製工具，於台中市外埔區某農田涉嫌偷竊水井電線約20公尺，一審判10月徒刑，陳不服上訴，辯稱手伸進水管是「抓蛇」慘遭白鐵水管夾傷手，否認攜帶凶器偷電線；二審認為，陳手受傷見骨卻不打119求救，攜帶剪斷電線器具，具有危險性，自屬凶器，維持原審判，駁回上訴，可上訴。

判決書指出，陳嫌攜帶有危險性、並足供凶器使用之金屬製工具，陳涉嫌先剪斷電源開關，並將竊取得手的電線裝入帆布袋內，犯案時左手卻不慎遭水井管路夾住受傷；總共剪斷並竊取水井電纜線管線約20公尺，3個黃銅製的開關也都被偷竊。

判決書指出，陳嫌打電話叫張男快去救他，直喊說「他要死了」張男趕抵時發現，陳的手指到虎口的部分都被水管夾著拔不出來。張證稱，陳不斷唉叫，當時見其手已見骨，鮮血直流，很嚴重了，趕緊幫陳脫困送醫。

陳嫌辯稱，他當天經過發現農田發現有蛇跡於是去抓蛇，當時手伸進去農田水井內，卻被水井的白鐵水管夾傷，並沒有要偷水井電線的意思，也沒有攜帶凶器。

判決書指出，警起獲老虎鉗或大剪刀般凶器發現陳前往行竊時，先剪斷電源開關的電線，再剪斷水井電線，竊取電線及銅製開關閥之人，若陳因抓蛇才不慎發生意外，何以左手的傷勢都見骨了，無法自行脫困情況下，竟不撥打119求救？可見其心虛，因此不採信。

二審審酌，陳有多項竊盜前案紀錄，也曾涉嫌在工地內偷竊電線，並販售給資源回收商等，犯案時也是使用金屬製之凶器，包括，扳手、鉗子、螺絲起子、大剪刀剪斷等，在客觀上足對人之生命、身體構成危害，具行凶危險性，自屬凶器之一種，二審駁回上訴，仍維持原判，全案仍可上訴。