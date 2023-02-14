大陸浙江省一名黃姓男子日前發現電費居高不下，起初相當納悶，直到後來發現家中的牆壁內多出一根電線，將其剪斷後，門外馬路上的紅綠燈竟然熄滅了，讓傻眼的他果斷報警並將事件來龍去脈一一闡明，之後經相關部門查證後情況屬實。最終，他也獲得了應有的補償。

據陸媒《網易新聞》報導，浙江省湖州市一名黃姓男子發現電費居高不下，起初相當納悶，以為是妻子太過浪費，直到後來請電工來家中重整電路，赫然發現牆壁內多出一根電線，殊不知將其剪斷後，門外馬路上的紅綠燈竟然跟著熄滅了。

黃男見狀終於了解此前導致家中電費高漲的元兇為何，果斷報警後將來龍去脈一併告知，並當場在警員的面前，請電工將剛才剪下的電線重新連結，結果門外馬路上的紅綠燈果然再度亮起。

另綜合《環球時報》、《南都周刊》、《南昌晚報》等陸媒報導，該起事件發生於2020年5月8日，不過日前於陸網再度引起關注；之後黃男致電詢問當地政府，得知交通信號燈屬於城市建設集團管理。相關人員則稱，紅綠燈的電源來自公共電箱，經調查發現，其最初和黃男家中的電表相連，但具體原因不得而知，好在LED燈的用電量不高。最終，該集團在知悉事件原委後表示，會負責承擔黃男家中多出來的電費。

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