蘆洲警方日前接獲69歲黃姓男子聲稱自己遭綁架，隨即派出線上警力前往報案人聲稱遭綁的地點查看，但對方又接連更換2、3次地點，讓警方疲於奔命，最後黃男竟自行抵達派出所報案「自己遭綁架」，不過警方發現黃男爛醉如泥無法正常應答，等酒醒後他才坦言「遭綁全是酒後胡言」，事後遭警方依《社維法》故意向該公務員謊報災害者法辦。

這起烏龍事件發生在12日晚間8時08分，蘆洲警方接獲黃男來電報案，聲稱自己遭到綁架，警方獲知後不敢大意，立即派遣線上警力到黃男聲稱遭綁的八里區龍米路一段386巷附近查看，但到場沒找到人後去電黃男詢問，結果對方又稱另一處地點，警方以為遭轉移地點後又趕往下一個地點，但還是不見黃男蹤跡。

警方前後大約找了3處地點，但都一無所獲，最後黃男手機更是關機聯繫不上，警方疲於奔命卻又都找不到人，就當正要擴大搜索時，晚間8時30許黃男竟搖搖晃晃的自行到派出所報警，還是稱自己遭綁架，不過他渾身酒氣、爛醉如泥，身上沒有受傷跡象，也沒有遭丟包的痕跡，且因酒醉無法正常溝通，僅能先在派出所留置，等到酒醒再展開詢問。

直到大約晚間11時許，黃男才稍微酒醒可以應答，原來他平時以抓魚維生，且有酗酒的習慣，當晚他原本在淡水河畔釣魚，天冷貪杯結果不勝酒力，酒醉後以為遭到綁架就拿起手機報案求救，警方知道被他耍了約半小時後相當傻眼，當場將他依《社維法》故意向該公務員謊報災害者函送士林簡易庭裁罰，最高可處1萬2千元以下罰鍰。