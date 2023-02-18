北市大安區一名60歲袁姓男子，在郵局擔任郵差工作，日前同事發現上班時間卻仍未見到他的身影，撥打電話也都無人接聽，當下直覺有異，隨即聯絡袁男住處的錦安里里長幫忙找人。

里長立即連繫轄區大安分局和平東路派出所巡佐洪哲嵐一同趕赴袁男住處察看，員警倚在門外，依稀能聽到屋內尚有微弱呼吸聲，但大聲呼喊袁男皆無回應，在情況急迫下，消防人員經房東同意後馬上以器械破門，迅速將陷入昏迷的袁男緊急送醫搶救，救回寶貴的性命。

警方調查，袁男獨居在租來的雅房，本身患有慢性疾病，幸好有機警同事及里長熱心的幫忙，及時將他從鬼門關前拉回，袁男家屬在接獲通知趕到醫院，相當感謝里長及警、消人員即時搶救，才沒有讓憾事發生。

警方表示，近期氣候變化大，三高患者及年長者更須特別注意血壓的變化並做好保暖措施，避免造成血壓突然升高，進而引發心臟疾病及中風急性發作的機會。