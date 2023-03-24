眾所皆知，古代女子地位低下，是男人的附屬品，尤其這種現象在皇宮中表現得淋漓盡致，特別是在皇帝駕崩後，許多嬪妃都逃不了淪為陪葬品的下場，目的是在死後繼續服侍帝王，或是死後鬼魂能震攝盜墓賊，進而保證皇陵免受侵擾。而最常見的殉葬又分為三種，最後一種「灌水銀」的方式最為殘忍，但卻能千年不腐。

根據《搜狐網》報導，殉葬是古代帝王墓葬中最為殘酷的制度，尤其在秦漢時期相當盛行，明英宗和康熙都曾下令廢除，但最後都無法徹底根除。事實上，帝王駕崩後，嬪妃殉葬的方式主要有三種，首先是「坑殺殉葬」，據說除了生前地位顯赫的嬪妃外，多數殉葬都是被坑殺，待安葬好皇帝的棺材後，士兵就會將嬪妃集體關在地宮內，由於裡頭空間封閉、空氣稀薄，眾人最終會因為呼吸困難，含恨窒息而亡。

其次是「賜毒酒」或「白綾殉葬」，皇帝死後會有殉葬名單，執行當天，所有名單上的嬪妃和宮女都會被賜予一杯毒酒或一條七尺白綾了結一生，如果不從就會遭到太監強行施刑。

最後則是殘酷至極的「灌水銀」，執行的太監會在她們睡著之後，或是下藥使其昏迷之際，在嬪妃的頭頂開出一個洞，接著灌入水銀，再用針線縫補好，如此一來屍體就不會腐爛。這也是為了保證陪葬的嬪妃容顏不變而衍生出來的殉葬方式。