高雄鐵路地下化 上萬人擠爆

2018年10月15日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄鐵路地下化14日正式通車！歷時12年、斥資千億，昨早6時03分預定開出首班列車，卻因換軌作業有誤，北上、南下列車誤點，但民眾興致不減，上萬人擠爆高雄車站見證歷史。由於首日狀況一籮筐，電梯壞、閘門當、動線不明，還需磨合期。

昨早通車典禮上，行政院長賴清德指出，這項工程相當艱辛，前後歷經陳水扁、馬英九、蔡英文3任總統及6任行政院長才完成；而地下化後15.37公里綠廊帶，提供最佳休閒空間，同時縫合都市紋理。

「是非恩怨已經過去，美麗留給高雄，這才是王道！」總統府祕書長陳菊認為，鐵路地下化尚有美中不足之處，盼未來能延伸至楠梓，拜託賴院長以及中央、地方一條心，共同完成高雄人美夢。

交通部長吳宏謀表示，鐵路地下化新增7個通勤車站，加上原有左營、高雄、鳳山站共10個車站，並消除7處平交道及16處公路立體交叉，大幅提升高雄公共運輸競爭力，可望帶動觀光產業及活絡周邊商圈。

昨日大批旅客排隊索取紀念一卡通，網路拍賣價喊到1張5000元，也有民眾漏夜搶購十全十美套票、一日票，台鐵周邊產品打8折，便當賣得嚇嚇叫，一天賣出上千個。

然而，首日通車狀況也多，電梯疑因負荷過重壞掉、進出閘門感應不良及標示不太清楚。台南人大二生廖宏展認為，新車站進出站動線有點混亂；民眾莊俊彥則說，通勤站班距20多分鐘，建議加密班次。

台鐵高雄站長上官慧珠坦言，昨日通車現場排隊人潮眾多，難免影響動線，而新的環境及設備需要磨合期，將持續調整修正，提升服務品質。

(中國時報)