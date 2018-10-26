5年1次 千人爭睹刺福球

2018年10月26日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣達仁鄉土坂村排灣族「五年祭」，25日進入重頭戲「刺福球」祭典，男祭師依序向空中拋出代表著祖靈降臨、豐收等意義的福球，長約60尺的祭竿，要刺中如棒球般大小的福球，困難度不小，刺中福球的家族，意謂著日後的5年將會受到祖靈的眷顧。

寧靜的土坂村排灣部落25日擁進上千名遊客，只為一睹5年才有1次的刺福球祭典，廣場上，各家族派出勇士，握著代表家族的祭竿，每支竿依家族的尊卑各有特色，只有頭目家彩繪著百步蛇紋，男祭師將各具意涵的福球依序拋向天際，勇士們盯準福球，將祭竿往只有棒球大小的福球方向移動，如有刺中，隨即引來歡呼。

由草藤做成的福球，只有一般棒球大，祭師耗盡體力擲球，必須刺中10顆，才算完成，前5顆是代表擁有靈力神祇的球，後5顆代表運氣的球。最後1顆必須被靈界祭師長的祭竿刺中，儀式才算大功告成。

族人表示「五年祭（Maljeveq）」是排灣族盛大的傳統祭典，因傳說排灣族的祖靈會依部落墾拓先後，及對祖靈虔誠的程度造訪各部落，1個輪迴正好隔5年。

五年祭有許多禁忌，包括懷孕或是月事來臨的婦女不能進入，祭場內不能抽菸、打噴嚏、哈欠、放屁和說不潔話；族人表示，五年祭的儀式非常繁複，早年持續半個月以上，近來逐漸縮短，祭典分成前祭、刺球祭和後祭3階段。

(中國時報)