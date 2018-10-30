難保不再犯 王景玉延押

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中國時報
／台北報導

當街殺害3歲女童「小燈泡」的凶手王景玉，歷審都獲判無期徒刑，案經上訴後，高院昨日代最高法院提訊王男，法官認定王男仍有再犯風險，裁定將他延押至明年1月8日，最高法院須在押期屆滿之前，判決是否讓他逃死確定或發回更審。

2016年3月28日，王男在北市內湖當街狂砍小燈泡23刀、身首異處，檢方起訴求處死刑，一審判無期徒刑，二審辯結前，小燈泡父親出庭表示期盼將他判死，但法官仍認定他受妄想症影響殺人，經減刑後判處無期徒刑，刑後令入相當處所施以監護5年。

案經上訴後，由於王男的羈押期將在11月8日屆滿，高院昨提訊他，王男精神狀況不錯，法官問戶籍、身分證字號等資料，他都精確地馬上回答，對於延押與否，他表示沒有意見，還說在看守所都有按時服精神科開的藥。

王景玉的律師黃致豪等人，以及代表小燈泡家屬的律師、檢察官，均表示請法官依法審酌，法官訊後考量王的病情經藥物治療後有改善，但如果讓他交保回到社會，面對諸多壓力，難保不會再犯，裁定延長羈押2個月。

依刑事妥速審判法規定，最高法院的羈押期限為3個月、延押1次2個月，由於王的押期將在明年1月8日達5個月，為避免超過法定期限，最高法院將在年底前審結此案，決定是否駁回上訴或撤銷發回更審。

(中國時報)

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