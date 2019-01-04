3個必須攻防戰 川普連任最大賭注

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中國時報

新聞透視　美國總統川普不會不知道「當家不鬧事」的重要，但新年伊始，他面對一個更加分裂的華盛頓，卻採取了3個必須的政策，分別是必須建邊界圍牆，必須停止通俄門調查和必須停止美國被占便宜。這3個必須已經成為川普2020年連任的賭注。

為了必須建邊界圍牆，川普不惜和在眾議院居多數的民主黨鬧翻，代價是聯邦政府關門。非法移民議題其實一直是川普競選的主軸，從競選總統到期中選舉，始終被川普用來鞏固票源。為了和民主黨繼續在這個議題上角力，大約80萬名美國聯邦僱員被迫無薪工作。如果雙方不能找出解決方案，美國聯邦政府將繼續關閉。

第2個必須是川普實際上最在意、但也最擺脫不了的「醜聞」。自他上台後，通俄門的調查就如影隨形。特別檢察官穆勒的調查越來越深入，他的私人律師和親信紛紛充當汙點證人，並且相繼被定罪。在民主黨占據多數的眾議院，極有可能通過彈劾川普的議案，儘管很難在參院通過。

第3個必須是川普真正的政治法寶。「必須停止美國被占便宜」尤其是被北京占便宜已經成為國會兩黨的共識。商人總統的川普深知，在過去的冷戰盟邦結構下，美國為了要對付主要敵人就必須對盟友開放市場，長此以往美國很難跳脫在貿易有龐大逆差的「宿命」。

因此，川普進行了微妙的調整。以美國的超強國力進行經濟訛詐，美國主要盟友包括歐盟，日本，南韓都不能倖免，當然主要目標還是放在頭號競爭對手北京身上。因為川普眼中的習主席，滿手都是現鈔。

川普的3個必須將隨著美國總統大選進入熱季而打響，而這3個必須牽動美國內政外交，互相連動，可能被川普在不同時間以不同方式運用。美國股市甚至全球金融市場，也將因為這3個必須的攻防戰而大幅度震盪。

(中國時報)

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