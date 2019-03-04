台股3月小陽春 10年來8成紅咚咚

2019年03月04日 04:12 中國時報 林燦澤 ／台北報導 ／台北報導

時序進入3月，台股近20年來3月表現偏漲升行情，漲率有70％，近10年3月大盤漲率高達80％，其中塑膠、電機、電子、其他、線纜、橡膠等類股表現較佳，但鋼鐵、航運等表現較弱勢。

台新投顧彙整資料顯示，拉長觀察1999年到2018年近20年3月台股漲率有70％，加權指數平均漲幅4.45％，各類股方面，以塑膠、電機、線纜、橡膠、電子、其他等類股表現較佳，塑膠、其他兩類股漲率有75％、70％，電子、電機、橡膠等漲率都為65％，線纜股漲率為60％，食品、紡纖、汽車、營建等漲率55％。

進一步觀察2009年到2018年近10年3月台股漲率拉高為8成，指數平均漲幅為2.74％，其他、食品以及營建等類股表現較強勢，漲率各為9、8、8成，類股指數平均漲幅為4.16％、2.78％、5.69％；主要類股中，電子、金融兩類股漲率都是70％，塑膠類股漲率60％，類股指數平均漲幅各為3.16％、2.16％、0.83％。

台股上周228前震盪走高行情，2月27日加權指數收盤10,389.17點，為本波段相對高檔區。台新投顧研判本周指數震盪區間介於10,100～10,500點，看好5G供應鏈、電動車、高殖利率、航太、紡纖、中概內需等6題材類股。台新投顧指出，近期影響台股3大利多因素包括期待陸美貿易談判結果，市場憧憬川習會；美國聯準會態度轉鴿派，及法人買盤回籠，市場融資回補落後，籌碼面具優勢。

(中國時報)