台股3月小陽春 10年來8成紅咚咚
時序進入3月，台股近20年來3月表現偏漲升行情，漲率有70％，近10年3月大盤漲率高達80％，其中塑膠、電機、電子、其他、線纜、橡膠等類股表現較佳，但鋼鐵、航運等表現較弱勢。
台新投顧彙整資料顯示，拉長觀察1999年到2018年近20年3月台股漲率有70％，加權指數平均漲幅4.45％，各類股方面，以塑膠、電機、線纜、橡膠、電子、其他等類股表現較佳，塑膠、其他兩類股漲率有75％、70％，電子、電機、橡膠等漲率都為65％，線纜股漲率為60％，食品、紡纖、汽車、營建等漲率55％。
進一步觀察2009年到2018年近10年3月台股漲率拉高為8成，指數平均漲幅為2.74％，其他、食品以及營建等類股表現較強勢，漲率各為9、8、8成，類股指數平均漲幅為4.16％、2.78％、5.69％；主要類股中，電子、金融兩類股漲率都是70％，塑膠類股漲率60％，類股指數平均漲幅各為3.16％、2.16％、0.83％。
台股上周228前震盪走高行情，2月27日加權指數收盤10,389.17點，為本波段相對高檔區。台新投顧研判本周指數震盪區間介於10,100～10,500點，看好5G供應鏈、電動車、高殖利率、航太、紡纖、中概內需等6題材類股。台新投顧指出，近期影響台股3大利多因素包括期待陸美貿易談判結果，市場憧憬川習會；美國聯準會態度轉鴿派，及法人買盤回籠，市場融資回補落後，籌碼面具優勢。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。