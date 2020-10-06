川普總統2日果然拋出了「十月驚奇」，但不是如各界預期的對中共採取更嚴厲的反制行動，而是他與第一夫人梅蘭妮亞感染新冠肺炎，這可說是對美國總統大選、世界局勢、股市丟出超級震撼彈。而台灣第一時間的反應則充斥了陰謀論及錯誤認知，台灣的川普「死忠」以為川普將藉此扭轉選情贏得連任。民進黨執政全面倒向川普造成台灣與美國及國際政治脫節，情緒反應、焦慮取代了理性、客觀判斷。

川普的十月驚奇確實達到初步效果，成為全球新聞焦點，但網路聲量未必能贏得同情及支持，反而可能對其領導能力、個人信譽與聲望，以及連任選情造成負面影響。路透／易普索公布川普確診後的第一次全國性民調就顯示，川普以41%比51%大幅落後民主黨候選人拜登10個百分點。

民進黨政府押寶川普

根據BBC分析，在2016年大選，川普以不到1%的差距獲勝的賓州、威斯康辛及密西根州，拜登現在都維持超過5個百分點領先，甚至在川普的大本營俄亥俄州，拜登都取得領先。換言之，川普的「十月驚奇」完全無法創造出有利的效果，即使他處心積慮塑造健康無虞、專心國政、意志力堅強的形象。

川普夫婦感染新冠病毒引起全球關注，各國政要也紛紛致電希望他們早日康復，但美國主流媒體的新聞報導及社評卻呼籲透明化，要求真相：川普到底於何時、如何感染？他又接觸了哪些人？為何白宮都會失守？他們更懷疑、憂慮以國家元首為中心的活動已演變成「超級傳播事件」。

為了爭取媒體曝光，營造廣被支持的氛圍，川普4日離開瓦特里德醫院，搭乘休旅車慰問圍繞的支持者，他只戴一般用口罩，置同車安全隨扈的健康與生命於不顧，引發媒體及公衛專家新一波撻伐。

從今年初爆發新冠肺炎以來，川普表現荒腔走板，完全不尊重科學及專家，「川氏語錄」成為政治笑話集錦，美國到目前為止已有超過750萬確診病例，21萬3千多人死亡，成為全球最大受災區，世界第一強權的地位搖搖欲墜，川普難辭其咎，現在本人也遭感染只是更凸顯其誤謬及失敗，在這種情況下，仍欲藉個人病情扭轉選舉頹勢的論調在民主成熟的美國是匪夷所思。

川普感染新冠肺炎固然造成很大衝擊，但在媒體的監督、分權制衡、政黨運作，以及選民智慧等諸多因素下，美國總統選舉將如期舉行，不可能延後或取消，因為這是國會的權限，行政部門無置喙餘地，共和黨也沒有立場或膽量提出相關建議。

但「台灣觀點」對川普感染新冠肺炎的反應卻是大異其趣，當川普染疫曝光後，各種陰謀論紛紛出籠，有人說，如在台灣，川普贏定了；美國大選勢必延期；甚至以「兩顆子彈」暗示川普感染是選舉手段；更多專家分析川普戰勝病毒後，將以親身體驗抨擊中共隱瞞疫情危害人類，並提出真正的「十月驚奇」，擴大對中共的打擊面。

最特別的是，保守派的《華盛頓觀察家報》引述「民主研究所」的民意調查報導，川普仍然以46%對45%的比例險勝拜登，與美國主流媒體背道而馳，但台灣主流媒體近日卻轉載報導，並未做任何平衡、查證及背景說明，這些現象都說明了，在民進黨政府全面押寶川普的情況下，許多人視川普為守護神，囿於短淺的台灣角度，無法掌握實情，而產生了不切實際的過度期望。

拒絕現實難因應變局

共機頻頻挑戰台海中線，台海緊張情勢持續上升，但根據台灣最近民調，近8成民眾認為中共不會以武力犯台；另一方面，恢復徵兵制及加強後備改革卻是最熱門議題，66.6%支持恢復徵兵制，更有52%認為男女都應服兵役，如再考慮有5成以上民眾不願上戰場，都顯示台灣內部對安全議題高度焦慮、矛盾的狀態。

除了加強本身軍備、提升防衛能力外，台灣安全的最大後盾就是美國的保證。在民進黨多年來「台美關係有史以來最佳」的強力灌輸下，6成民眾以為美軍會干預中共武力犯台，希望川普能成功連任也是很自然的現象，只是過分偏離現實可能導致選擇性、非理性的判斷。

台灣無法左右美國總統選舉，過度傾向特定政黨或候選人也不符合台灣利益，從台灣對川普感染病毒的反應就足以證明。11月3日美國投票日後，無論川普或拜登當選都將是新的局面，如到今天仍拒絕接受川普落後的事實，台灣將更難以因應變局。