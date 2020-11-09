無色覺醒》黃奎博：台灣外交政策建言！兩岸穩定和平展望！(圖/總統府提供)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第757集播出，由政治大學國際事務學院副院長黃奎博主講，綜合評論理性分析：「台灣外交政策建言！兩岸穩定和平展望！」。

蔡政府執政以來，在外交上的成績單，相信選民都看在眼裡；台灣接連喪失七個邦交國；而蔡政府的「新南向政策」雖然逐漸陷入了瓶頸，但不應因陷入僵局而放棄，而是該抓住他們經濟成長的勢頭，在不破壞兩岸和平下增進彼此關係。

相較於馬英九在八年任內僅斷交1國，而蔡英文任內邦交國從22國掉到只剩15國。民進黨政府自稱台美關係史上最好，但在國際組織參與上，台灣不再受邀出席世衛大會（WHA）和國際民航大會（ICAO）等，可見親美外交似乎不盡人意。

民進黨必須認清一個事實，就是外交關係離不開兩岸。過度親美、試圖以新南向政策取代中國大陸市場，成效也有限。針對「邦交國」，建議外交政策是積極推動雙邊外交，結合政府與民間資源，善用國際助力，鞏固這些一路走來始終如一的夥伴。

在「非邦交國」方面，由於歐盟與日本或多或少對台灣提供了一定幫助，並且在基本人權與人道主義關切上，歐盟和日本確實跟台灣是站在一起，加強與美、日、歐盟等傳統友邦關係至關重要。

「非邦交國」的東南亞、南亞等亞太地區及新興經濟市場，是台灣未來經濟成長很重要的支柱之一，彼此的和平交流與經貿、科技、教育、文化等，功能性領域的合作及多層次、多管道合作、深化實質關係，都是必須加以正視之處。

我們應力求台灣能走進世界，讓世界看見，目標全力推動洽簽雙邊自由貿易協定，以及加入CPTPP及RCEP等區域經濟整合，加強台灣與各功能性國際組織的聯繫，並支持年輕人走進世界，更開拓視野。

「外交便民措施」和「與僑胞合作」與人民切身相關，目標除了現有的多國免簽、免試換照等，未來繼續與外國協調提供台灣人民更多便利，並積極結合僑民力量，攜手合作互利共榮；大家總說，台灣最美的風景是人，我們的良善風土民情值得被看見……。更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！