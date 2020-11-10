美國總統大選落幕，主要國家領袖第一時間發賀電給總統當選人拜登，儘管川普拒絕承認敗選，但無濟於事。在短暫的喧騰之後，世人會將焦點轉向下一步，美國會怎樣？世界會怎樣？兩岸會怎樣？

拜登在勝選聲明中表明首要工作是「療傷」，團結美國人，與世界各國合作，這是未來4年美國的政策，會影響到各國與美國的互動。首先，川普當政4年，美國種族對立升高，社會撕裂，疫情肆虐更暴露美國的弱點，美國已露出失敗國家之貌。至於經濟，川普時代表面上明顯改善，實際上卻是放寬金融管制，貨幣寬鬆後的繁榮假象，大量的錢投入市場，刺激了消費，增加了工作機會。另一方面，政府債台高築，檯面下的權錢勾結，又回到2008年金融危機前的狀況，遲早會爆發成大問題。

拜登上台後，必須集中力量彌補嚴重撕裂的種族關係，應付疫情，如此，需要創造和好的外部環境。過去川普到處搧風點火，除了各地極右派分子亢奮外，全球均勢失衡，尤其中國與俄羅斯，更是厲兵秣馬，一時兵凶戰危。未來，拜登首先必然是重新參與川普政府退出的聯合國組織以及國際多邊合作協議，同時與中國和俄羅斯合作，也尊重彼此的基本利益。

對於兩岸政策上，美國等於是重回川普之前幾十年的穩定架構。一方面與中國大陸進行全球戰略合作，另一方面要求台灣執政者「安分守己」，不要破壞中美合作，美方態度自然會影響到台灣內部政治生態，主張兩岸和解的政治力量會更符合國際大勢，如此便有新的政治風向。至於北京會怎麼看？他們一向主張中美合作，自然樂見重返正軌。

不過，川普4年來對中國無情地鞭撻羞辱，尤其是在科技企業上以停止供應關鍵零組件的方式，企圖將中國科技產業徹底打倒在地。種種事情喚起了北京強烈的自覺，中國的國家發展不能繫於美國政壇的沉浮，無論對方誰上台，未來絕對不能再讓西方勢力在香港和台灣問題上下其手。因此，未來一方面會與美國合作，另一方面則繼續科技自製自主的腳步，擴大內部經濟規模。國防建軍上持續造艦、造機、大型演練，加強境外軍事投射能力。

至於對台灣，北京會利用蔡政府對抗路線孤立的情況，持續加大軍事壓力，並要求蔡政府回到九二共識，或某種一個中國的形式。由於缺乏美國撐腰，如果蔡政府對抗國際潮流，也會失去台灣內部的支持，面臨內外孤立的極端困境。

用簡單的話來說，美國衰退催生了川普這種極端的角色，用極端的方式同時對內外宣戰。結果，世界受傷，中國受傷，而美國本身傷得最重。於是，美國人選出了拜登，首要任務就是對外放低姿態，以便集中治療美國的重傷。而中國，則是在受傷時盡快強健自身的體質，當美國達到攻勢的盡頭開始快速後撤時，中國必然笑臉展開合作的雙手，會利用此有利時機，更快、更有利地貫徹其國家政策目標。

（作者為資深媒體人）