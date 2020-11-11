川普雖然被下架了，但是美國大選投開票這幾天，單日確診病例連破10萬、12萬！一個生醫科技領先全球的大國，創下這種歷史紀錄，實在反諷。一下子超越舊紀錄20％。與川普有關嗎？

美聯社調查美國人均新感染新冠肺炎病例創新高的376個郡，其中93％都支持川普，主要分佈在蒙大拿、達科他、愛荷華、堪薩斯、威斯康辛等州的人煙稀少區域，發現那兒的居民幾乎都不遵守美國疾病管制與預防中心（CDC）戴口罩和保持距離的要求。為什麼他們不守規矩？

美聯社另一項調查也許給出了答案：川普支持者中有36%認為疫情已經像川普所說已被控制，另有47%說「差不多」（somewhat） 被控制了。而拜登的支持者中有82%認為疫情完全沒有被控制。不相信疫情嚴重的人，當然就不覺得要採取防護措施了。

人類在地球尋尋覓覓了幾千年，直到近五百年，才發展出科學方法，建構出科學體系，使它與哲學、神學分家，成為人類最能夠信賴的知識體系；每當您搭飛機而不懷疑那麼重的金屬機械，怎麼會浮在天空中，就是因為您相信科學。

難以想像在各門科學最蓬勃發展的美國，到了21世紀，跟隨反科學領袖的反智選民那麼多，Covid-19疫情大流行，讓他們現形，但代價很高：美國人口約3.3億，只佔全球約76億人口的4.34%，截至上週五，確診人數累計970萬，竟然佔了全球4900萬確診人數的19.8%，死亡人數23.6萬也佔了全球124萬的19.3%。

民粹的定義很多，其中有一種就是「領袖說什麼，追隨的群眾都相信而且服從，完全不顧法律的規定。」川普向我們提供了這一項定義的具體範例。

川普原本就不重視科學防疫，明年一月20日正式下台前，恐怕一門心思都會在如何應付與他有關的近3500件官司，其中他告別人約1900件，別人告他約1450件，他最近的困獸猶鬥，是在累積未來爭取特赦或保外就醫的籌碼嗎？

台灣人在亞洲國家中，支持川普的比例最高，理由似乎是因為他打擊中共，不遺餘力。這是另一種反智，好似陷入一種不問是非的迷障。

對抗中共最好的方法，莫過於維持一個自由民主又富強的美國。川普從不要求美國人民團結，指責「黑人的命也是命」（BLM, Black Lives Matter）運動是仇恨的象徵。他的支持者在德州高速公路上攔下拜登競選巴士，川普卻讚揚他們是愛國人士；川普所謂的「國」，究竟是美國還是他自己？川普鼓勵密西根極右派民兵去「解放」密西根，結果他們真的計劃綁架密西根女州長。川普從不譴責白人至上主義，反而屢次讚美極右派Proud Boys，但仍有知名youtuber說他不算白人種族主義者。

這些言行都讓美國社會分化越來越嚴重，也讓中共更有理由拒絕民主自由。電視辯論中的表現像小孩子吵架，大陸民眾看了，不知對於中共宣傳的道路、理論、制度、文化「四個自信」，增強了多少？

簡而言之，川普的策略與方法都經不起科學的考驗，無法讓美國偉大，他的前國安顧問波頓出書，揭露他明白要求習主席購買美國農產品來助他連任，可見他的反中共只是連任策略。現在已無機會證明他選上後其實會改變抗中策略了，但是把反中大業寄望於只會動一張嘴的美國領導人身上，也太虛幻了。

川普落選，台灣一大票綠營人士如喪考妣，還有部份頑固份子正在為川普拼湊民主黨選舉舞弊的證據，不能稱他們為反科學者，因為他們懂得科學方法的要件就是必須以事實為依據，而非僅僅依賴合理的懷疑。祝福他們順利嘍～

（作者烏凌翔為資深媒體人）