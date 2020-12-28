自從英國首先發現一株變種的新冠病毒B117，並宣布其傳染力比起舊病毒高出70％之後，世界各國立刻繃緊神經，並宣布對英國航班採取禁止落地的短期禁令，霎時之間，英國儼然成為孤島。接著，12月24日英國又發現另一株變種病毒來自南非，被稱為501.v2，它是原來英國發現的新變種病毒的再進一步突變，可謂是進階升級版，可以在年輕族群中更具傳染力。因此，英國在被其他國家陸續禁航的同時，也宣布對南非祭出旅遊禁令，這種互相禁止的舉動，相當突兀。

12月25日奈及利亞也跟著傳出變種病毒株，雖然仍處於初步研究階段，但是過去4周整個非洲大陸感染率上升了10.9％，其中奈及利亞就增長了52％，南非也增長了40％，不容小覷。除了歐洲和非洲之外，美洲也不遑多讓，南美洲國家厄瓜多目前出現兩種變異的新冠肺炎病毒株，除傳染力變強外，也與英國出現的變種毒株無關聯。總的來說，世界各地的新冠病毒株，似乎是正在做變種大競賽，然而從生物演化的角度上來看，其實仍然有一定的變種趨勢，那就是傳染力要變強，這樣才能讓新冠病毒繼續的存活在世界上，不會滅種，不是嗎？

變種後的病毒，致死率和重症率會更嚴重嗎？簡單的說，應該不會，根據進化論的預測，只有愈容易感染人類，但又不取人性命的病毒，才會變成優勢病毒。雖然病毒並不具備人類高級的智商，預先知道要往哪個特定方向變異，所以每次變異都是隨機的，但是因為優勝劣敗，最後就會自行篩選出優勢的病毒株。想想看，病毒好不容易攻進人類的身體內，正想要在新的殖民地上，生下病毒的子子孫孫，快活過日子，如果這時候人類一旦死亡，病毒不是又要搬家，找尋新的殖民地嗎？這是不合乎病毒實際需要的。

所以，病毒最最希望的是，第一能夠變成超級容易地進入你身體的病毒，第二更希望你能長命百歲，這樣它就能長久定居在這裡而不需要常常搬家。像這種能和病毒完全相安無事的宿主，就叫做自然宿主。病毒其實最喜歡這樣，只是可惡的人類經常會破壞大自然，或是宰殺病毒的自然宿主(殺野生動物)，使得病毒的生存環境變得惡劣，最後造成病毒根本無處可以生存時，才不得已只好搬家，另外找尋新的宿主，當然包括會攻擊人類，為的只是一個卑微的請求，那就是:讓它能夠活下去而已。

變種後的病毒，疫苗依然有效嗎？答案是，短期內應該有效，但時間長了以後，就不知道了。甚麼叫短，以月計算。甚麼叫長，以年計算。新冠病毒雖然變種得非常快速，但是疫苗當初設計是辦認整根的刺突蛋白，因此，除非疫苗在身體內所產生的抗體，完全不認識新變異後的整根刺突蛋白，這樣才會造成疫苗失效，否則依然會具有保護力。舉個例子，一位女子進行整容，如果只是修修眉毛、拉拉皮，或是打打肉毒、玻尿酸甚麼的，你大概還可以認得她，但如果是鋸骨頭、整鼻樑、臉型全改的話，你可能就不認得了。所以，每次病毒的變異，基本上是一點一點的變，不是整根刺突蛋白完全改變，所以，我們打疫苗所產生的抗體，必須要等到病毒經過很多次的細微變種之後，產生了整體的大改變後，才會認不得，疫苗這時候才會失去效力。

就像流感疫苗一樣，至少今年內打的疫苗，今年內仍然有效一樣。所以像流感病毒變異得那麼快，都至少可以撐上1年的時間，所以新冠疫苗在理論上，也應該有效至少1年以上。但是實際上如何，仍要實驗來證明，所以目前各大藥廠已經在加做實驗，就是在已經打過疫苗的人身上，抽取血液，裡面當然有新冠病毒的抗體，然後再和變種的病毒做中和實驗，看看能否產生保護力。估計這樣的實驗在數周後就會公布答案，大家可以拭目以待。

往後如果世界各地變異後的病毒株，在單一疫苗無法產生全部的保護力時，那就可能要像流感疫苗一樣，需要同時注射不同病毒株的新冠病毒疫苗，像是現在的流感疫苗都是四價的，同時可以對抗四種不同的流感病毒，2個A型流感，2個B型流感。如果那一天真的到來，請各位讀者也不要太驚訝！

（作者為陽明大學醫學院兼任教授、佛光大學講座教授、台北市議員）