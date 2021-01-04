偏綠的台灣民意基金會最新民調顯示，蔡政府蜜月期已經結束，贊同蔡總統治國、人事安排及政策者約53%，不贊同者約36%，贊同者雖然超過不贊同者16.5個百分點，但比上月下降7.6個百分點，尤其不贊同者從5月分15.6%上升到12月的36.3%，上升20個百分點，相當於400萬投票人口，對蔡總統而言是個警訊。

對蘇內閣的看法，滿意者為51.4%，不滿意者40.9%，滿意者超過不滿意者10.5個百分點，而《遠見》雜誌稍早對蘇院長的民調顯示，45.1%的民眾不滿意其表現，高於滿意的44.3%，已經出現「死亡交叉」現象。

台灣民意基金會的民調同時發現，民眾最不滿意的施政為開放瘦肉精美豬進口（62.5%）、食品安全（49%）、司法改革（47.2%），新聞自由（44.2%），這些高比例的不滿意度如果持續，就表示蔡政府將為開放萊豬進口、無能為食安把關、壟斷司法任命、關閉中天新聞台等施政作為付出代價。

但即使民進黨的作為不得民心，政黨支持度還是以民進黨最高，為30.5%；國民黨只有16.7%，民眾黨以14.2%接近國民黨，時代力量7.1%、台灣基進黨5%。和上月相比，民進黨只下降1.3%，國民黨卻下降了4.5%，民眾黨躍升5.1%，直接解讀就是國民黨的支持者轉向了民眾黨。這是國民黨該自我檢討之處，為何在該黨全力討伐民進黨輕率開放「萊豬」之下，民進黨支持度下降十分有限，國民黨的支持度卻不升反降，民眾黨反成了「受惠者」？

政黨支持度的變化，和各黨近期的各種表現有關。蔡總統和蘇內閣的執政都在失分，內閣失分顯然更多；但防疫績效在國際間仍相對亮眼，故支持度不會大幅崩跌。反而讓國民黨和民眾黨上演「零和賽局」：國民黨的失分就是民眾黨的得分；原因可能是國民黨在立法院的「破壞性」抗爭（如丟豬內臟）不被中間選民認可，而「建設性」的提議（如增加萊豬進口稅則）也沒能成功，難以獲得加分。

反萊豬零和賽局失分

反倒是民眾黨持續主張「18歲2024年投票」的擴大公民權修憲案、要求公布萊豬相關專家會議資料、要求商家在萊肉上明確標示、提案修正《食安法》讓劑量規範的審查權回歸立法院、督促立院通過防杜炒房的「地政三法」，既讓年輕人有感又表現得「相對理性」，產生了正面效果。

對國民黨而言，這是個非常嚴肅的課題。若民進黨送給國民黨一尊「超級大炮」的萊豬議題，都無法讓國民黨的支持度起死回生，未來又缺乏上次九合一地方選舉時，高雄韓國瑜那種超級戰將來拉抬氣勢的話，那麼即將到來的2022地方選舉，甚至2024年的總統大選，前景都將令人擔憂。因此，雖有人認為目前國民黨主席江啟臣的領導尚稱穩妥，但若他無法讓國民黨氣勢止跌回升，就會被認定領導力仍有不足，在今年黨主席改選中不會有任何「在位優勢」。

其實，國民黨內菁英有意問鼎總統大位者至少有朱立倫等好幾位，由於黨章未規定黨主席不得代表黨參選總統，難免讓有意者企圖以黨主席身分掌握黨內初選優勢，來爭取參選總統的資格。前主席吳敦義就是個明顯的案例，他未必有私心，卻因有參選總統的意圖，給了外界很好的見縫插針機會，不僅將國民黨初選搞得烏煙瘴氣，更印證了社會對國民黨「內鬥內行、外鬥外行」的印象。其後果是讓年輕人更遠離這個包袱沉重、不重視世代傳承的政黨，讓中間選民背棄國民黨，更滋養了民眾黨成長的養分。

黨主席不應角逐總統

民眾對於這種「吃碗內，看碗外」作法的反感，同樣發生在「罷韓」事件上。韓國瑜選總統是諸多主客觀因素所促成，更有其不得不背水一戰的苦衷，但他未能成功化解民進黨「吃碗內，看碗外」的攻訐，造成高達94萬高雄選民支持罷免案的結局。因此，今年國民黨主席改選，必須杜絕這種「一心二用」的角逐者，務必選出一個無私為黨奉獻，可以為黨帶來希望的領導人，也才可能一改民眾對國民黨的觀感，願意支持這個搖搖欲墜的百年老店。

我們呼籲有意參選下屆國民黨主席者，在宣布參選的同時能夠立誓：自己將全心為黨奉獻、帶來黨的復興，在2022和2024年的選戰中為黨的勝選竭盡心力，個人絕不角逐總統大位。如此，這個黨才可能獲得人民信任，也才能為黨與國家帶來希望。