韓媒《朝鮮日報》日前撰文說，台灣防疫成功、經濟成長亮麗，歸功於「台灣不屈服中國」。此一論述引得綠營大喜。坦白說，若不計大陸貢獻、反倒認定擺脫中國造就台灣經濟佳績，不僅顛倒是非，且是痴人說夢。

韓國人不解兩岸也就罷，偏偏台灣人、尤其綠營拿香跟著拜，就是自欺欺人。日前綠委陳亭妃拿報導自證民進黨執政有成，「從小英執政後，我們不再依賴中國，我們放眼全世界經濟體，把經濟能量放到最大。」王定宇更以此證明，大陸需要台灣半導體，佐證「中國需要台灣」。

隨著歐美疫情擴大，台灣守住防線，內需外銷表現確實不錯，陳亭妃才能以「亞洲四小龍第一」沾沾自喜。中經院預估去年台灣經濟成長率2.38%，美則美矣，但沒了對陸出超，台灣辦得到嗎？

小英上台後，台灣年年從大陸賺進千億美元順差，這當中自有台商關聯企業加持，但撇開這部分不說，沒了高額順差，台灣早是逆差，又何來成長？主計處估計，大陸每提高一個百分點經濟成長率，台灣相應提升0.29個百分點；就此而言，又何來「擺脫中國」之說。

看看民進黨作為，馬英九時代對陸貿易依存度39%，當時轟國民黨賣台、「讓台灣依賴中國」，但蔡政府時期對陸貿易依存度創新高43.9%，竟成了「中國需要台灣」，顛倒是非黑白功力，令人瞠目結舌。

ECFA去年10周年時，蔡政府憂陸方取消關稅優惠，經濟部、陸委會共同向對岸喊話「共創雙贏」，顯見民進黨明知大陸市場重要，卻只會打嘴炮，既失執政高度，更缺戰略定力。