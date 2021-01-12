今天是故總統經國先生逝世三十三周年，不知執政的民進黨政府是否會以某種形式表達對這位故總統的敬意；不知被政黨輪替掉的國民黨是否會以某種形式表達對這位前主席的歉意。可以確定的是，某些民間團體及個人，包括前總統馬英九，應該會到大溪陵寢獻花致意，緬懷經國先生，也緬懷逝去的時代。

蔣經國1972至1978年擔任行政院長，1978年起出任中華民國第六、第七任總統，1988年1月13日在任內離世。他主政期間，推動十大建設，扛住石油危機、中美斷交等國際動盪情勢，致力發展經濟，重用孫運璿、李國鼎等專業財經首長，吸引海外人士回台創業投資，促進台灣經濟起飛，股市創新高，讓人民嚐到富裕的滋味。

他晚年解除戒嚴，開放報禁、黨禁，民主進步黨在他任內成立；拔擢李登輝、林洋港等台籍菁英，為台灣民主化及憲政體制奠定基礎；允許老兵返鄉探親，開啟兩岸交流往來契機。

同一時期，中國大陸剛結束十年文革，百廢待興，正巍巍顫顫跨出改革開放第一步，台灣卻已經是騰飛沖天的經濟小龍，也是全世界看好的自由中國模範生。時隔三十多年，兩岸分別沿著自己認為正確的道路走來，如今對比雙方的硬實力、軟實力，此消彼長，後來居上，且差距越來越大。不禁異想天開，如果經國先生還在，台灣在這場競賽中，會不會交出比較好看的成績單呢？

2018年經國先生逝世30周年，在美麗島電子報做了一項民調，其中一個題目是「您認為在以下這幾位總統任內，哪一位最能堅持或代表台灣價值？」調查結果是：蔣經國43％，李登輝13.8％，蔡英文11.2％，馬英九9.5％，陳水扁7.4％。經國先生一個人比後面4位直選產生的總統加起來的總合還要高。

次年，《遠見雜誌》詢問企業主，歷任總統中，誰對台灣整體發展最有貢獻？答案依然是蔣經國總統，比例高達78.9％，同樣多於他前後任所有總統加起來的總合。

看待歷史或有不同角度，對歷史人物的評價也褒貶互見，縱使受到這麼多人肯定，經國先生仍摘不掉白色恐怖、威權統治的帽子。諷刺的是，某些人好像很喜歡這頂帽子，搶過來套在自己的頭上。短短五年，「這個政府」以轉型正義為名，行整肅異己、爭奪資源之實；飼養東廠製造綠色恐怖，霸凌新聞自由；賭上國民健康，貿然進口萊豬；煽動民粹，把兩岸關係推上火線。

最近《亞洲週刊》封面刊登蔡英文總統身穿龍袍的照片，斗大標題〈台灣民選獨裁幕後--綠營新威權主義〉，並引用民進黨創黨元老發聲，現在的民進黨越來越像戒嚴時期的國民黨，全面執政變成民選皇帝。

羅馬不是一天造成的，毀掉羅馬可能一天足矣。「川粉」暴力侵犯國會大廈，幾個小時就讓自詡民主燈塔的美國丟了裡子面子。希望台灣得之不易的自由民主，不要毀於一旦。

哲人日已遠，典型在夙昔，風簷展書讀，古道照顏色。緬懷經國先生，並為台灣前途祈福。

（作者為人間福報前社長）