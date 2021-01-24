報載，文化部長日前與媒體茶敘針對中正紀念堂轉型認為，抗議者立場已趨向溫和並不主張拆館與拆銅像；如何客觀展現歷史真相，是文化部的責任。但隨後卻遭台灣國辦公室人士蛋洗銅像，抗議人士認為放任蔣介石銅像安座在中正紀念堂內供人瞻仰膜拜，令人氣結；高壓統治的時代台灣人歷經獨裁政權的迫害、二二八事件的屠殺、清鄉、戒嚴，乃至於數十年的白色恐怖，好不容易本土政黨全面執政，依據促進轉型正義條例規定應「清除威權象徵、保存不義遺址」為法定首要任務。

事實上，蔣公已走入歷史，銅像倒是成為歷史遺址，現在看到蔣公銅像還有人會膜拜嗎？不久之前，有立委在立法院質詢退輔會主委馮世寬，退輔會拆蔣公銅像為何毫無進度，馮主委答「他堅持反對拆銅像，也會強烈抗爭」。二人的論辯答詢反映了兩代人對蔣公銅像的不同觀感。國民政府於民國38年到台灣初起，法制不彰百廢待舉，特別日本占據50年甫離台民心躁動，對主政當局不夠信任可想而知，民眾與政府齟齬衝突時而有之，當時政府為解決暴動維護秩序恐或有諸多不合宜方式，迫以非常手段或軍事鎮壓百姓者等情事，諸如此類皆已見諸一般文獻。

事實上，今日四、五年級後出生之民眾，對於當時那些主事者或所謂的「元凶」恐早已淡忘。二、三年級都已不在人世或成為耆老了，要講述過去塵封往事只見談生活貧困、三餐不濟日子；對過往政治紛擾早已釋懷淡化了。然而，飲水還是要思源，當時國民政府能在戰亂中化險為夷，從窮困中邁向今日的安居繁榮，政府真的一無是處？歷史本來要從長遠觀之，始為客觀公正合理。

吾等從小為人子、當學生時，在家、在校經常飽受父母、師長嚴厲責罰時而有之，於今日謂之乃「家暴」或不當體罰；然而當時家庭普遍生活拮据，家中小孩多，父母無力照顧都還拜託師長幫忙嚴加管教，小時候誰沒有被父母、師長鞭打過？難道我們還會翻案責難過去管教體罰過我們的師長甚至是父母，製造一番仇恨是非嗎？

而政府為落實歷史教育，釐清相關責任歸屬，使國民瞭解事件真相，撫平歷史傷痛，促進族群融合已制定「二二八事件處理及賠償條例」，訂定受難者家屬具體賠償辦法等，當日放假並舉辦追思會等，目的均在試圖化解紛爭促進族群融合與歷史的紛擾。

促轉條例第 1 條首揭:「為促進轉型正義及落實自由民主憲政秩序。」而落實自由民主憲政秩序就是要化解衝突彌平歷史創傷，部分人士以此不理性激進方式抗議蔣公銅像，無非滋生更多或另外一波之爭端。歷史永遠是時間的長河，對歷史人物的喜好憎恨產生的恩怨、情仇、褒貶，就且讓後世子孫論斷評價。

（作者為世新大學法律系兼任副教授）