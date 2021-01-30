拜登政府的中國政策尚未明朗，白宮發言人莎琪提出「戰略耐心」論，靜待跨部會的全面檢討評估及與盟邦的諮商結果，但美中台三方對台灣問題的言詞已更趨尖銳、對立，無助於緩和台海緊張情勢，也使台灣處境更形艱困。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，中方將密切關注「島內外一小撮台獨頑固份子」的動向，依法予以嚴厲懲戒和打擊。陸委會則正告對岸深思熟慮、切勿輕率妄動，任何刻意挑釁我方底線的言行舉措，「將可能造成其無法承受的深遠影響」。

新任美國國安顧問蘇利文29日在首次公開談話中指出，面對中國挑戰，美國須準備好採取行動，讓中國為在新疆、香港的作為，以及對台灣的威脅恫嚇與好戰姿態付出代價。

美台專家分析，拜登總統將扭轉川普策略，不會高調利用台灣作為制衡中共的工具，而強調維持台海現狀、鼓勵兩岸建立有意義對話，將有利於兩岸關係和平發展。但實際情況卻是，美中雙方在台灣問題上沒有妥協空間，中共意在警告美國不要跨越一中紅線，而美國則不會坐視中共的獨斷、威脅。

美中台三方較勁目前基本上還屬於言語層次，都沒有具體說明可能採取的反制行動，但狠話說盡絕對無助於改善關係。美國的承諾是固然台灣安全的基石，但如單靠依賴美國，任憑兩岸關係惡化，台灣終將是最大輸家。