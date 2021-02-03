1月29日立法院通過由時代力量所提議的決議，特別針對國徽與國民黨黨徽相似，要求內政部在兩個月內提出報告，因此事為重大議題，相關部門應不敢大意，但對於中華民國（台灣）而言，更改國徽真的為必要嗎？

對於本文而言，中國國民黨為中華民國的創始政黨，中華民國的國徽與國民黨的黨徽有著極為類似的樣貌本為天經地義，畢竟國民黨為開國政黨，對於中華民國的一切，包括制度、憲法、國旗、國徽等皆有直接影響，即便國民政府1949年撤退來台，中華民國與國民黨也已在台灣這片土地耕耘70餘年。

國徽不但代表中華民國身為一個主權獨立的國家，也代表國民黨為中華民國的創始政黨。如果未來政府強行更改國徽，不但是否認中華民國憲法的合法統治權，更會危及中華民國的生死存亡。

如今更改國徽已甚囂塵上，未來有否真正執行仍有待觀察，隨著獨派勢力一再橫行，對於中華民國的國家圖騰有所磨滅時，正是台灣最為危險的時刻，尤其2016年民進黨上台至今，始終不願改善兩岸關係，不但直接否認九二共識的模糊貢獻，更是給予北京當局頻頻施壓台灣找尋藉口，當台灣無法走出國際、區域時，獨派分子認定唯有更改國徽才是唯一辦法，這不但是損人不利己，更會危害兩岸關係的發展。

蔡總統口口聲聲說是最為謙卑的政黨，如今伴隨著時代力量刻意挑起更改國徽的敏感神經，假使未來更改成功，下一步就是直接宣布法理台獨，對於國軍、國人、兩岸、區域、美中皆會造成嚴重傷害。

改得了國號，卻改不了國運的蔡政府呀！台灣國際地位始終與兩岸關係緊緊相繫，唯有維持現狀、承認九二共識才是唯一的正道。畢竟兩岸命運與台灣民眾息息相關，獨派份子強行與對岸撕破臉，只會加速北京武統台灣的決心與速度。

中華民國已在台灣耕耘70餘年，對於台灣土地/民眾貢獻卓著，試想：若沒有當時國民政府撤退台灣，台灣民眾更無法獲得中華民國憲政的保護，過著自由民主的生活。

更改國徽猶如華航正名一樣，最終仍無法改善台灣的國際地位與兩岸關係，請務必正視兩岸關係現存事實，在「承認九二共識的一中各表」狀態下，恢復兩岸關係的談判，正如江啟臣主席所言：更改國徽，無助於台灣取得疫苗的進度；更改國徽，沒有辦法解決當下疫情的危機；更改國徽，無助於中華民國國際地位的提升；更改國徽，也不會改變民眾關心萊豬進口的態度。

國民黨應以態度面對更改國徽一事，選擇維持現狀，致力改善兩岸關係，那至於民進黨與時代力量選擇衝撞現狀，破壞兩岸關係，如此不智的做法相信歷史自有公評。

（作者為中華戰略前瞻協會會員）